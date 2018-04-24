親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
共軍展武力施壓
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

Google小姐別這樣！ 神祕三疊字發音聽了好害羞

宗教團體繞過政治獻金法 對政治造成甚麼惡果？

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

「申請專利校方都知情，吳茂昆團隊也有向學校申請專利補助...」

教育部長吳茂昆被爆以師生共同研發向國內取得專利的「綬草萃取物」相關應用研究，又以美國師沛恩生技公司名義，向大陸申請專利；東華大學主任秘書古智雄今天受訪時表示，東華大學「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」，已獲得中華民國和美國的專利，校方一切知情，吳茂昆也有向學校申請專利補助，一切合宜合法。

吳茂昆疑涉專利轉換，東華大學主任秘書古智雄強調會捍衛權益。 記者徐庭揚╱攝影
吳茂昆疑涉專利轉換，東華大學主任秘書古智雄強調會捍衛權益。 記者徐庭揚╱攝影
分享

至於昨天立委爆料的吳茂昆設立美國師沛恩公司和大陸申請專利，古智雄說，學校並不知情，是昨天才開始查證。

部分媒體引述古智雄昨天提到，這項技術專利權屬於校方，若有違法移轉，學校不排除循法律途徑維護學校權益。對此，古智雄今天嚴正澄清，昨天他完全沒有說出「會尋求法律途徑」這句話，只說若涉及學校權利會去維護。

古智雄表示，「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」目前已經獲得中華民國和美國的專利，申請專利時，都是透過代理商去跑程序，一切都依照程序申請，東華校方也都知情。團隊也有向學校申請專利補助，一切合宜、合法。

此外，古智雄說，中華民國和美國的專利權申請下來後，專利權寫的都是東華大學，另有四位發明人，這部分沒有問題。古智雄說，吳茂坤在校長任內積極爭取外部資源，支持研究團隊進行綬草的研發，相關收益也都回到學校公帳。

專利吳茂昆中華民國東華大學
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

獨／東華已取得美國專利 吳茂昆公司又申請美國專利

2018-04-24 09:52

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21

藍營直指吳茂昆是公司管理人

2018-04-24 14:23

吳茂昆是發明人？律師引判決：光提點子不算

2018-04-24 14:16

教長開公司疑雲／東華已獲美專利 師沛恩為何又申請？

2018-04-24 14:12

教長是美公司成員 教部：無職稱，僅提供技術

2018-04-24 14:10

以校方專利開公司 李艷秋：東華不知情 吳茂昆就是剽竊

2018-04-24 13:24

吳茂昆自稱是發明人 何謂發明人？

2018-04-24 12:44

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

影／藍委批吳茂昆東華校長任內美國開公司大陸搞專利

2018-04-24 11:52

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎

2018-04-24 00:36

東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律

2018-04-24 00:32

吳茂昆緊急聲明：專利申請程序符合規定

2018-04-24 00:28

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

校長開公司？大學圈震撼 議論紛紛

2018-04-23 14:15

監委：公務員違法兼職 去年彈劾近10案

2018-04-23 14:13

東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利

2018-04-23 14:11

在美設公司陸申請專利 吳茂昆認了

2018-04-23 14:10

成立公司 吳茂昆：完全不是為賺錢 是希望得到專利

2018-04-23 14:08

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-23 14:06

吳茂昆涉及違法？ 監委：教育部應送監院調查

2018-04-23 13:52

吳茂昆的通識課 「商機無限」

2018-04-23 13:45

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

吳茂昆被中央派來拔管？ 立委籲：不要當某政黨的部長

2018-04-23 12:37

影／立委質疑美國設公司赴陸申請專利 教長：是發明人

2018-04-23 12:32
看更多

熱門文章

北市長選舉變天？姚立明：柯文哲輸的機率越來越大

2018-04-24 10:35

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

獨／東華已取得美國專利 吳茂昆公司又申請美國專利

2018-04-24 09:52

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

扁爆料 總統府內有人下注蘇貞昌贏新北

2018-04-23 23:28

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

2018-04-23 19:06

侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好

2018-04-23 18:30

李昌鈺談新北市長選舉 讚侯友宜是「好的人選」

2018-04-24 11:08

鋭捷專案露曙光 軍方高層支持陸軍採購M1A2戰車

2018-04-24 10:02

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

憲警無預警封公園路 家長：有路可以走去上學嗎？

2018-04-24 10:22

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎

2018-04-24 00:36

現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32

賴清德跳下戰北市？綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20

大鵬狂想曲結束 漢光演習回歸兩岸現有兵力

2018-04-24 10:35

影／警消不服從遊行 暴增六千人到場

2018-04-23 15:46

童仲彥今公布走路工證據 姚文智：就當走路踩到狗屎

2018-04-24 11:05

東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律

2018-04-24 00:32

退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突

2018-04-23 22:08

警消不服從陳抗衝突 3名記者受傷送醫

2018-04-23 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top