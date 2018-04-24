東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



教育部長吳茂昆被爆以師生共同研發向國內取得專利的「綬草萃取物」相關應用研究，又以美國師沛恩生技公司名義，向大陸申請專利；東華大學主任秘書古智雄今天受訪時表示，東華大學「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」，已獲得中華民國和美國的專利，校方一切知情，吳茂昆也有向學校申請專利補助，一切合宜合法。

吳茂昆疑涉專利轉換，東華大學主任秘書古智雄強調會捍衛權益。 記者徐庭揚╱攝影 分享 facebook

至於昨天立委爆料的吳茂昆設立美國師沛恩公司和大陸申請專利，古智雄說，學校並不知情，是昨天才開始查證。

部分媒體引述古智雄昨天提到，這項技術專利權屬於校方，若有違法移轉，學校不排除循法律途徑維護學校權益。對此，古智雄今天嚴正澄清，昨天他完全沒有說出「會尋求法律途徑」這句話，只說若涉及學校權利會去維護。

古智雄表示，「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」目前已經獲得中華民國和美國的專利，申請專利時，都是透過代理商去跑程序，一切都依照程序申請，東華校方也都知情。團隊也有向學校申請專利補助，一切合宜、合法。

此外，古智雄說，中華民國和美國的專利權申請下來後，專利權寫的都是東華大學，另有四位發明人，這部分沒有問題。古智雄說，吳茂坤在校長任內積極爭取外部資源，支持研究團隊進行綬草的研發，相關收益也都回到學校公帳。