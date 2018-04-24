吳茂昆是發明人？律師引判決：光提點子不算

教育部長吳茂昆昨天被爆拿東華大學的研究專利去美國設立公司，吳稱自己只是發明人；熟悉專利法的律師引智財法一項民事判決書，提出不同看法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部長吳茂昆說，東華大學綬草研究，是他提的點子並專案募款所促成，他是專利的「發明人」。但出點子就可以當發明人嗎？熟悉專利法的律師指出，智財法一項民事判決書，明確指出「發明人係指實際進行研究發明之人」，除非吳茂昆能證明他有實際參與研究工作，否則恐不符發明人的定義。

吳茂昆昨晚發出聲明澄清，「我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」，並強調是因他提出研究點子，並向陳水來文教基金會專案募款，才促成綬草研發，他是「發明人」。

然而，據智慧財產法院民事判決（98年度民專上字第39號）指出，「發明人係指實際進行研究發明之人」，發明人須對申請專利範圍所記載的「技術特徵具有實質貢獻之人」，當申請專利範圍記載數個請求項目時，發明人若僅對其中一項或數項有貢獻，即可表示為共同發明人。

怎樣才算有實質貢獻？該判決說，發明人必須就發明欲解決的問題，或達成功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想的技術手段。

熟悉專利法律師指出，從上述判決可知，發明人不能只是提供點子，也要有技術上的實質參與。物理背景的吳茂昆，是否懂得藥草生技技術，簡單的判別方式，就是請他解說專利申請資料中，所示的綬草技術圖。

以綬草申請專利的四個發明人中包括兩名東華生科所研究生謝蕙雯和史閔元，吳茂昆是這兩名研究生碩士論文的口試委員。