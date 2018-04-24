出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部長吳茂昆說，東華大學綬草研究，是他提的點子並專案募款所促成，他是專利的「發明人」。但出點子就可以當發明人嗎？熟悉專利法的律師指出，智財法一項民事判決書，明確指出「發明人係指實際進行研究發明之人」，除非吳茂昆能證明他有實際參與研究工作，否則恐不符發明人的定義。

吳茂昆昨晚發出聲明澄清，「我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」，並強調是因他提出研究點子，並向陳水來文教基金會專案募款，才促成綬草研發，他是「發明人」。

然而，據智慧財產法院民事判決(98年度民專上字第39號)指出，「發明人係指實際進行研究發明之人」，發明人須對申請專利範圍所記載的「技術特徵具有實質貢獻之人」，當申請專利範圍記載數個請求項目時，發明人若僅對其中一項或數項有貢獻，即可表示為共同發明人。

怎樣才算有實質貢獻？該判決說，發明人必須就發明欲解決的問題，或達成功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想的技術手段。

熟悉專利法律師指出，從上述判例可知，發明人不能只是提供點子，也要有技術上的實質參。物理背景的吳茂昆，是否懂得藥草生技技術，簡單的判別方式，就是請他解說專利申請資料中，所示的綬草技術圖。

以綬草申請專利的4個發明人中包括兩名東華生科所研究生謝蕙雯和史閔元，吳茂昆是這兩名研究生碩士論文的口試委員。