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吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24聯合報 記者何祥裕╱即時報導

資深媒體人李艷秋。翻攝李艷秋新聞夜總會粉絲專頁
資深媒體人李艷秋。翻攝李艷秋新聞夜總會粉絲專頁
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教育部吳茂昆被爆料不斷，資深媒體人李艷秋在臉書以「只要東華不知情 吳茂昆就是剽竊」發表評論，她認為，吳部長寫了長長的聲明稿澄清，但恐怕越描越黑。吳部長一週來已經連發五篇澄清聲明稿，下一篇聲明，應該是辭職信吧？！

貼文指出，教育部長吳茂昆被爆，在東華大學校長任內，在美國開公司，向大陸申請專利，吳部長寫了長長的聲明稿澄清，但恐怕越描越黑。

1.吳部長說在美國開施沛恩公司，是為了申請PCT，因為台灣如果要通過PCT拿國際專利權，必須透過中國大陸，這點他不能接受。

問題是：美國詩沛恩公司在2015.8月成立，半個月後就向中國大陸申請專利，2017年12月拿到大陸專利，所謂的PCT到現在連個影子也不見，拿大陸專利真是急如星火啊！吳部長在大陸長期建立的人脈，應該發揮不少推力吧？

最值得玩味的是這句話：『台灣要透過中國申請，這點是我不能接受的。』

跟阿扁被抓貪污之後說錢是建國基金，有異曲同工之妙。

2.吳部長說在美國的公司東華不知情，有了成果會將專利權返還校方。

這點最嚴重，東華已出面確認專利權屬校方，不知吳茂昆在美國開公司，不知他去申請專利，校方從未將專利移轉給任何國外公司，將採法律行動護權。

只要東華不知情，吳茂昆就是剽竊。説以後返還給學校，那是被抓到後的說詞，要記住，大陸的專利權屬於吳茂昆的美國施沛恩公司，吳茂昆的太太已經收到百萬元股票，東華大學邊兒都沒沾上啊！

3.吳部長承認太太是台灣施沛恩公司的投資人。

用這麼簡單的話模糊掉他太太收到合夥人百萬股票的質疑，吳部長，你也把我們這些小民看得太簡單了吧？這家公司是不是也用了東華的專利呢？或者根本是一個人頭的洗錢單位呢？

吳部長一週來已經連發五篇澄清聲明稿，下一篇聲明，應該是辭職信吧？！

吳茂昆教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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