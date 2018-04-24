學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長吳茂昆傳出在美國設公司和申請專利等爭議，吳茂昆昨晚透過書面澄清，在美國設公司是為申請專利，他是發明人，但不是申請美國專利的公司負責人。一名頂尖大學熟悉專利法規的教授表示，「專利沒有賣錢之前，都沒有價值」，因此學校也不會管教師有沒有自己去申請。但重點是吳茂昆是校長，不是一般教師，在道德上和行政流程上都可能有問題；此外，成立公司、掛負責人是違法的，若是公務人員，就不可以成立公司。

交通大學研發長李大嵩表示，國立大學教授的專利，基本上都要透過學校申請，因為學校教師是在學校工作，所有的研發成果的智財權都是歸屬學校。除非教師可以證明是在非工作期間產出的研發成果，並跟學校提出專案申請，「要證明研發成果不是跟工作相關。」

李大嵩表示，國立大學教授在任職期間，是不可以以個人名義申請專利，不分申請的單位或國家地區。

一名頂尖大學熟悉專利法規的教授表示，只要是被學校聘用的人員，其所產生的智財成果、專利所有權是屬於學校的，除非老師能證明他完全沒有用到學校的資源，而要證明這件事情非常困難。

這名教授指出，因為國立大學不能申請大陸專利，學校一旦申請，就變成是大陸團體，因此若是在大陸的專利，學校會委由老師個人去申請。但老師申請時，要經過學校同意。教師自己出錢申請專利，有利益回來之後，就要回歸學校。至於PCT專利，學校就可以申請，學校也絕對不會讓教師個人去申請。

這名教授表示，很多事情有利益衝突的可能性時，第一原則就是揭露，由第三方判斷，是否能做，或對價是否合理。吳茂昆現在最棘手的事，他究竟有沒有跟學校報備？