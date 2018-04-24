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獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部昨深夜發新聞稿檢附美國加州政府公司資料截圖，反駁立委為教育部長吳茂昆在東華大學校長任內於美國開公司的指控，但本報記者實際進美國官網查詢，發現吳茂昆疑選擇性揭露資訊，隱瞞吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐四人同為美國師沛恩公司「Member」(成員)的事實，中華民國教育部長目前仍是美國師沛恩成員之一。

教育部昨晚10點多為吳茂昆在東華校長任內開公司、申請專利的指控發出聲明稿，標題為「吳部長：我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」。新聞稿中還附上美加州政府公司登記資料查詢網站的截圖，用來「證明」吳茂昆不是負責人。

教育部新聞稿白字黑字寫明「指師沛恩公司的代表人是「JAMES OYANG」，吳校長並無擔任代何國內外公司的負責人」。

但新聞稿中所示截圖，並未揭露完整資訊，有所隱瞞。本報記者進入美國加州政府公司登記網站查詢，美國師沛恩公司資料有兩頁，第二頁列出公司所有成員(Members)，除了負責人JAMES OYANG，還有4個成員，就是東華綬草研究成果的「發明人」，吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐。

師沛恩在美國登記公司名稱為 Spiranthes Biotech, LLC，依據美國法規，LLC形式的公司，Member代表共同出資者，也是共同承擔營運責任。

這份資料上的日期是2017年8月17 日。吳茂昆雖已卸任東華大學校長，但他回中研院物理所特聘研究員身分仍是公務員，翁慶豐至今仍是東華大學教授。兩人領中華民國政府薪水的人，卻並列美國公司的成員，疑違反公務員服務法第13條。

教育部長吳茂昆。記者林伯東／攝影
教育部長吳茂昆。記者林伯東／攝影
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吳茂昆未揭露的美國師沛恩公司登記資訊，還有這一頁，上面列吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、...
吳茂昆未揭露的美國師沛恩公司登記資訊，還有這一頁，上面列吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐四人英文名字，顯示四人是該公司成員。圖／取自California Secretary of State
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教育部昨晚公布的師沛恩公司登記資訊，只呈現負責人是JAMES OYANG，疑選擇...
教育部昨晚公布的師沛恩公司登記資訊，只呈現負責人是JAMES OYANG，疑選擇性揭露資訊。圖／翻攝自教育部新聞稿
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吳茂昆教育部公務員
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