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周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45聯合報 記者馮靖惠／台北報導

卡管案愈演愈烈，部分台大師生發聲：「還我校長！」 圖／台大教師提供
卡管案愈演愈烈，部分台大師生發聲：「還我校長！」 圖／台大教師提供
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教育部吳茂昆昨表示，台大校長人事案明天將召開跨部會諮詢專案小組會議討論，希望周五就會有結果。吳茂昆強調，教育部立場是「依法辦事」，假設台大校長當選人管中閔有明確適法上問題或違反相關規定，教育部就不會聘任。

台大校長遴選委員會一月五日選出管中閔為新校長，原預訂二月一日上任，因連續遭外界指擔任企業獨董、論文案、赴大陸兼職等爭議，教育部至今未發聘。

吳茂昆上任後，昨天首度到立法院教委會備詢，吳受訪時表示，周三開會後將做最後決定，「很多細節要討論完後會比較清楚」。他這幾天，仔細看了很多資料，不敢說完全掌握，還需要多聽專業人士的意見，「除非有特別、新的發展，不然就希望這周結束掉。」吳茂昆說，大學校長遴選辦法都有清楚的規範，教育部會依此去判斷台大遴選作業是否有疏失，還有一、兩點需釐清。

吳茂昆表示，公務人員到大陸兼職是違法的，但管中閔是否有到大陸兼職，還不知道，他暫時還無法判斷。兼職案需要有明確事證，司法上還要釐清。明天二度召開的諮詢會議，是根據現有遴選辦法來檢視遴選爭議，他說，遴委會的程序有無瑕疵，確實是釐清的一部分。

立委張廖萬堅問台大案究竟是管中閔顏色還是制度問題？吳茂昆說，台大案是制度性的問題、程序上的問題，他也坦承處理「當然有壓力」，但不會影響他把教育做好的目標。

台大傅鐘繫上黃絲帶 「還我校長」

【記者馮靖惠／台北報導】台大校長至今未定，有台大師生在臉書成立「還我校長 黃絲帶的關懷」粉絲頁表達訴求，昨還於該校象徵的台大傅鐘及周圍掛上黃絲帶，寫著「還我校長，不要再卡了！」管中閔律師團則呼籲政府停止卡管，「難道真的要見到學生攻占部長室嗎？吳部長懸崖勒馬吧！」

黃絲帶行動是邀台大師生、員工在樹下、窗前、書包或單車繫黃絲帶，一起集氣。發起人包括音樂所沈冬、中文系徐聖心、政治系蘇宏達、分子醫學研究所徐立中等十二位台大教授。

台大吳茂昆教育部管中閔立法院
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