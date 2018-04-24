東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律

2018-04-24 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮縣報導



吳茂昆疑涉專利轉換，東華大學主任秘書古智雄強調會捍衛權益。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

新任教育部長吳茂昆被爆以師生共同研發向國內取得專利的「綬草萃取物」相關應用研究，之後以他在美國開設師沛恩生技公司名義，又向大陸申請並取得專利；東華大學主任秘書古智雄昨天表示，這項技術專利權屬於校方，若有違法移轉，學校不排除循法律途徑維護學校權益。

對於吳茂昆二○一五年八月在東華大學校長任內，在美國設立師沛恩生技公司，隔年向大陸「國家知識產權局」申請發明專利，並於二○一七年十二月取得專利，古智雄表示，這部分校方毫不知情，是看到新聞報導才知道，但東華擁有智慧財產權專利等權益這部分是既定的事實。學校目前僅將綬草研究成果技術轉移給學校育成中心的廠商，沒有給其他公司，更沒有國外公司。

古智雄說，綬草是「東華三寶」之一，二○一四年由時任校長的吳茂昆發起研究，經教授翁慶豐與團隊發現其具有抗炎、護肝、促癒的良好效果，吳以個人學術聲望對外募款，校方則提供研究室、人員等軟硬體設備組成研究團隊進行研發。

二○一五年三月，東華以「含綬草萃取物的組合物及其醫藥應用」，發明人為吳茂昆、翁慶豐、史閎元、謝蕙雯申請專利，並在二○一七年四月廿一日取得專利。

吳茂昆連爆爭議…監院一併調查

【記者許家瑜、林麒瑋／台北報導】新任教育部長吳茂昆爭議多，被爆出任東華大學校長期間在美國設公司並在大陸申請專利，涉嫌違反「公務員服務法」。銓敘部法規司司長蔡敏廣表示，此案已由監察院介入調查，是否涉及違法，應由監察院調查後對外說明。已立案調查吳在東華大學校長任內請假過多案件的監委高鳳仙則表示，如發現吳有違法兼職的事證，也會一併調查。