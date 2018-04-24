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吳茂昆緊急聲明：專利申請程序符合規定

2018-04-24 00:28聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教育部長吳茂昆表示，在美國成立公司等，東華大學確實不知道。 記者林伯東／攝影
教育部長吳茂昆表示，在美國成立公司等，東華大學確實不知道。 記者林伯東／攝影
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針對立委質疑教育部吳茂昆在美成立師沛恩公司申請專利一事，吳茂昆昨晚緊急發聲明說，在美國申請所謂的PCT專利合作條約，通過就可涵蓋包括美國、日本、中國、歐盟等，不必個別國家申請。但台灣並非該國際組織會員國，須透過中國大陸申請，這是他不能接受的，所以才會決定在美國成立一個公司。

吳茂昆說，台灣的師沛恩公司一○五年八月成立，為一新創生技公司，初期是在東華育成中心成立實驗研發室，為了支持學生，他的太太是有投入資金成為股東，當時他已卸任校長一職。

這兩公司負責人原是謝蕙雯（他的學生、同為發明人），但因在美成立公司有稅務等問題，據吳茂昆後來了解，才將美國師沛恩公司的負責人改為歐陽彥堂。

吳茂昆還說，該專利還沒通過，他當然不會向東華提出相關技轉利益分配規畫，且當時他已離開東華校長一職，東華大學確實是不知道的。但這些程序都是符合東華發明人可於申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定。

師沛恩公司說明，由於中國大陸不承認台灣是一個國家，所以在辦理專利申請的時候，會受到的困難用台灣或是國立名義申請，比如國立XX大學。因此在國際間可行的專利申請，如PCT，都須改以個人名義申請，再由學校和教授間訂定契約說明專利權歸屬。專利發明人共同登記LLC公司於美國加州SPIRANTHES BIOTECH, LLC，代表人為JAMES OYANG(歐陽彥堂)，吳校長並無擔任任何國內外公司的負責人。

吳茂昆教育部生技東華大學
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