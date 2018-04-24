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新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎

2018-04-24 00:36聯合報 本報記者李光儀

國民黨立委柯志恩昨天爆料教育部長吳茂昆在擔任東華大學校長期間，在美國成立公司。 ...
國民黨立委柯志恩昨天爆料教育部長吳茂昆在擔任東華大學校長期間，在美國成立公司。 記者林伯東／攝影
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就在教育部決定「卡管」與否前夕，新任教育部長吳茂昆卻爆出比管中閔還要嚴重的案子，集違法兼職、侵權、利益輸送等嫌疑於一身。儘管昨天吳茂昆在立院對相關質疑提出說明，但卻是越說越模糊，疑點越來越多。

吳茂昆是超導研究的國際權威，這點毋庸置疑；但竟然有橫跨生技領域的「發明」，是首先令人難以理解的事。吳茂昆等人的說法，綬草研究是在他一堂通識課上發想，因此他被列為共同發明人。但實際上，研究卻是另一位老師帶著兩位學生做出來的。若吳茂昆的授課算發明，只要沾到一點邊，所有授課老師都算發明人了。

吳茂昆列發明人除了登載真偽問題，還有從研究的過程來看，相關經費幾乎都是吳茂昆對外募款，捐到校務基金然後指定「綬草研究」用；校長對外募款，竟是為了自己領銜的研究。然後，原本屬於校方的專利權，竟然由吳茂昆等人到各地申請專利；不管是美國公司成立的時間，或者第一筆國際專利申請時間，都是吳昆茂擔任東華校長的期間，這已經不單單是「兼職」或「侵權」問題，更可能是「監守自盜」。

吳茂昆和學生成立的師沛恩公司，先後有美國和台灣兩間。他說在美國成立公司，是為了申請專利；但自始至終，這專利東華沒有技轉給吳茂昆等人，也不應存在申請專利問題；吳茂昆辯稱自己只是發明人，不是公司經營者，但根據該公司在美國登記的原始資料，所有成員都是經營者，僅這一點，違法兼職問題已完全無法迴避。

而且從後成立的台灣公司來看，吳茂昆的妻子唐慧晴掛名「董事」，擁有超過二成股權；雖說沒有違法問題，但與美國相同名稱的公司對照，難道吳茂昆還能說自己不是股東、沒有參與公司業務運作？

東華大學是被侵權的一方，後續態度值得觀察；而東華大學又是教育部下屬的國立大學，東華是否會追究到底，也應該是除了吳茂昆以外另一個追查的重點。

吳茂昆教育部募款東華大學生技
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