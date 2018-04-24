新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎
就在教育部決定「卡管」與否前夕，新任教育部長吳茂昆卻爆出比管中閔還要嚴重的案子，集違法兼職、侵權、利益輸送等嫌疑於一身。儘管昨天吳茂昆在立院對相關質疑提出說明，但卻是越說越模糊，疑點越來越多。
吳茂昆是超導研究的國際權威，這點毋庸置疑；但竟然有橫跨生技領域的「發明」，是首先令人難以理解的事。吳茂昆等人的說法，綬草研究是在他一堂通識課上發想，因此他被列為共同發明人。但實際上，研究卻是另一位老師帶著兩位學生做出來的。若吳茂昆的授課算發明，只要沾到一點邊，所有授課老師都算發明人了。
吳茂昆列發明人除了登載真偽問題，還有從研究的過程來看，相關經費幾乎都是吳茂昆對外募款，捐到校務基金然後指定「綬草研究」用；校長對外募款，竟是為了自己領銜的研究。然後，原本屬於校方的專利權，竟然由吳茂昆等人到各地申請專利；不管是美國公司成立的時間，或者第一筆國際專利申請時間，都是吳昆茂擔任東華校長的期間，這已經不單單是「兼職」或「侵權」問題，更可能是「監守自盜」。
吳茂昆和學生成立的師沛恩公司，先後有美國和台灣兩間。他說在美國成立公司，是為了申請專利；但自始至終，這專利東華沒有技轉給吳茂昆等人，也不應存在申請專利問題；吳茂昆辯稱自己只是發明人，不是公司經營者，但根據該公司在美國登記的原始資料，所有成員都是經營者，僅這一點，違法兼職問題已完全無法迴避。
而且從後成立的台灣公司來看，吳茂昆的妻子唐慧晴掛名「董事」，擁有超過二成股權；雖說沒有違法問題，但與美國相同名稱的公司對照，難道吳茂昆還能說自己不是股東、沒有參與公司業務運作？
東華大學是被侵權的一方，後續態度值得觀察；而東華大學又是教育部下屬的國立大學，東華是否會追究到底，也應該是除了吳茂昆以外另一個追查的重點。
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