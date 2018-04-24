「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



教育部長吳茂昆昨天首度到立院報告。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

針對教育部長吳茂昆在擔任東華校長任內，到美國設公司並到中國大陸申請台灣原生蘭「綬草」萃取技術的專利，國民黨昨天質疑，吳茂昆在東華大學校長任內到美國開設師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech, LLC），已涉及違反「公務人員服務法」的違法兼職行為。

另外，專利權是東華所有，吳茂昆拿東華專利去美國設公司再向世界申請專利，台灣師沛恩生技的董事又是吳茂昆的妻子，也涉嫌有侵權的行為，相關事證明確，吳茂昆應說明面對。

藍營質疑，吳茂昆說他只是以發明人身分參與公司，不是股東，但根據取得的師沛恩生技公司在美國的官方登記資料，該公司的管理者（managed）勾選的是「所有公司成員」，吳茂昆是成員之一，當然也就是公司的合夥人及共同經營者。

國民黨立委柯志恩表示，「公務人員服務法」第十三條規定，公務員不得經營商業或投機事業。而根據公司登記資料，吳茂昆在公司的身分已不是股東或持股多少的問題，吳就是實際的公司經營者，且公司在二○一五年八月十八日登記設立時，吳茂昆還是東華大學校長，此舉明顯違反公務人員服務法的規定，若已就任教育部長的吳茂昆現在仍是公司成員及共同經營者，就是「繼續違法中」。

藍營質疑，吳茂昆行為還有專利侵權嫌疑。因為「綬草」萃取技術在二○一五年是以東華大學的名義向台灣及美國申請專利，專利權屬東華大學所有，二○一五年一月二十一日取得美國專利申請「臨時案」證號，吳茂昆和團隊才拿東華在台灣和美國專利案，在同年八月申請設立美國師沛恩公司，吳茂昆的講法是倒果為因，不是為了申請專利才設公司，而是「拿著東華大學的專利去設公司」。

美國師沛恩登記設立後，隔不到一個月的九月二日，立即向大陸、歐盟、日本等至少五個國家或組織，申請國際專利；而師沛恩申請的國際專利案，最早是來自東華大學所有，不是師沛恩公司，吳茂昆用師沛恩申請世界專利的行為，恐已涉及侵權。

此外，台灣師沛恩生技在二○一六年晚美國師沛恩一年成立，吳茂昆妻子唐慧晴掛名台灣師沛恩的董事；美國師沛恩專利屬東華大學，二○一五捐款參與綬草專利開發及被授權綬草技轉的，是麗臺科技，授權的商品只有乳液，但台灣師沛恩目前所有打著「綬豐」商標的商品又從何而來，這中間是否涉及利益輸送及侵權的嫌疑，同樣疑點重重。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀昨天也指出，吳茂昆說法避重就輕，吳茂昆當時為東華大學校長，研究計畫也是東華大學所有執行，研究成果當然也是，吳茂昆更非生技專業如何列為發明人？應該有更明確的說明和釐清。

吳茂昆專利申請事件簿 圖／聯合報提供 分享 facebook

綬草是一種迷你型的野生地生蘭。 圖／花蓮區農業改良場提供 分享 facebook

小檔案／綬草 青龍纏柱 根如人參

綬草每年清明節左右盛開，民間又稱為「清明草」。綬草是一種迷你型野生地生蘭，花朵旋轉著生於花軸，花冠呈白色至粉紅色，如青龍盤纏柱上，且根如人參狀，又名盤龍參、青龍纏柱或青龍抱柱，依據甘偉松教授編著之台灣植物藥材誌記載，綬草具補腎壯陽、強筋骨、祛風濕之功效。近年農委會花蓮區農業改良場致力於綬草種原蒐集及大量繁殖技術研究，改善栽培繁殖體系，並已將此項栽培技術移轉給民間業者。