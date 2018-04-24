吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



教育部長吳茂昆昨在立院答詢說：「假如我被發現違法就會下台。」 記者林伯東／攝影 分享 facebook

教育部長吳茂昆再添爭議，國民黨立委柯志恩昨天在立院教育委員會質詢時，當面質疑吳茂昆擔任東華大學校長任內，到美國設立公司、並掛名負責人，這是重大行政瑕疵。吳茂昆答詢說，在美設公司是為了申請專利的權宜方式；他強調，「假如我被發現違法，就會下台。」

立委質疑重大行政瑕疵

柯志恩說，吳茂昆擔任東華校長時，曾到美國成立公司，到大陸申請專利。吳茂昆雖是其中一位發明人，但發明權利應在東華，東華若無技轉，吳茂昆當時身為校長卻在美國設立公司並掛名負責人之一，這可能是行政上的重大瑕疵，涉及違反「公務人員服務法」第十三條，公務員不得經營商業或投機事業，要求吳茂昆提出完整說明。

吳茂昆：我是專利發明人

昨天是吳茂昆接任教長後首度到立院備詢，他答詢表示，他是專利發明人，也有參與研究工作，這個專利權屬於東華大學；在美的台灣科學家歐陽彥堂幫他們在美國申請專利，四位專利擁有人都是東華師生。柯志恩追問，「東華有沒有技轉給你？」吳茂昆回稱，還沒有。

吳茂昆會後受訪補充說，這是東華學生努力研究的成果，發明人包含東華師生共四人，他在東華校長任內，知道東華有三寶，其中之一的清明草，被當地人稱為「窮人的人參」，他上通識課時，就給學生出題，希望學生去研究，後來，發現清明草確實有些療效，才請生科系師生進一步研究，有兩名學生因此完成碩士論文，促成相關發明。

「若取得專利會轉回東華」

吳茂昆說，東華有這個專利權，之前是先透過東華在國內申請專利，也申請了美國專利。為了讓專利在世界各國都有，包括日本、歐盟、大陸，但公部門要申請專利很困難，因此，透過具有美國人身分的歐陽彥堂協助在美申請PCT（專利合作條約）世界專利。

吳茂昆強調，這是申請專利的權宜方式，申請通過後，可讓專利涵蓋更多國家，目前專利仍在申請中，若取得，專利權一定會轉回東華。

「適法性我不太清楚」