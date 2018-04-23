被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

教育部長吳茂昆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對立委質詢有關師沛恩公司在美國申請專利一事，教育部長吳茂昆今晚發聲明表示，在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、中國大陸、歐盟，而不必個別國家申請。但台灣並非該國際組織會員國，而必須透過中國大陸申請，這是他不能接受的。所以他和生技所師生才會決定在美國成立一個公司，因此這個公司就單純是為了申請專利的目的。當然，如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的。

1.大學在推動產學合作的利益分配、獎勵辦法、技轉收入及校內相關人員的分配比例是各校自訂。而根據「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」的規定，發明人是可以在專利申請通過前、後，向學校的專技審議會申請。

2. 我於103年任期東華校長時，開授過一門探討花東在地特色及文化的課程，綬草(清明草)為其中主題之一。原住民部落會運用綬草進行保健，但並無科學佐證，因此該堂課學生在我的指導與鼓勵下，與生技所的碩士生共同著手研究綬草的培育及運用。為支持學生的研究，我也向陳水來文教基金會(我為該基金會董事)專案募款。

3. 綬草的相關研究，在生技所的專業協助下，初步有了研究並由東華大學生科所的翁老師以發明人的身份，於103年向東華大學提出了我國及美國的專利補助申請案(兩國的專利申請分別於106年4月、9月通過)。

4. 翁老師另外也在104年12月與麗臺科技股份有限公司簽訂了技轉協議，專屬授權到107年12月。

5.因為學生也提出想到中國申請專利，為避免各國專利申請費時，當時歐陽先生建議可以在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、中國、歐盟而不必個別國家申請。但台灣並非該國際組織會員國而必須透過中國申請，這是我不能接受的。所以大家才會決定在美國成立一個公司，因此這個公司就單純是為了申請專利的目的。當然，如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的。

6. 台灣的師沛恩公司於105年8月成立。為一新創生技公司，初期是在東華育成中心成立實驗研發室。為了支持學生，我太太是有投入資金成為股東，當時我已經卸任校長一職。

7.這兩個公司的負責人原來都是謝蕙雯(我的學生、同為發明人)。但因為在美國成立公司有稅務等方面的問題，據我後來了解，才將美國師沛恩公司的負責人改為歐陽彥堂。

8. 美國師沛恩公司申請的是新的專利，專利涵蓋的國家範圍較廣，但既然還沒獲得通過，當然不會向東華提出相關技轉利益分配的規劃，而且，當時我也已經離開東華校長一職，東華大學方面確實是不知道的。但這些程序都是符合東華大學發明人可於申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定。