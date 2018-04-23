吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部長吳茂昆。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

教育部長吳茂昆今再遭爆東華大學校長任內，於美國開設師沛恩生技，還將東華大學所有的「綬草」專利到大陸申請專利權。雖吳強調合法，但國民黨發言人洪孟楷晚間再質疑，吳協助成立師沛恩後，妻子唐慧晴帳戶突轉入百萬元股票，質疑是完事後謝。

洪孟楷表示，吳茂昆2016年1月21日離開東華大學校長職務，4天後的1月25日，就有筆市值約百萬元心悅生醫股票，從與吳一起赴美合開師沛恩生技的師沛恩法定代理人歐陽彥堂戶頭轉到唐慧晴戶頭，時間點與帳戶都相當巧合與可疑。

洪孟楷認為，吳茂昆有責任說清楚講明白，這個「唐慧晴」戶頭持有人，是否就是吳的妻子唐慧晴？歐陽彥堂在吳卸任校長後隨即轉進百萬股票，是不是吳出賣東華大學專利的後謝？

洪孟楷更質疑，據內部消息指出，東華大學至少已完成一筆與綬草有關的技術移轉授權，巧合的是合約就是由吳從東華校長去職的2016年1月至2019年1月，吳茂昆與歐陽彥堂又自2015年8月在美合開師沛恩公司，盤根錯節金錢利害關係也啟人疑竇。

當初歐陽彥堂轉讓給唐慧晴共13329股心悅生醫，以今日收盤股價約73元換算，市值98萬多元。洪孟楷質問，歐陽彥堂為何要私下將近百萬價值股票轉給唐慧晴？吳茂昆難道像周星馳電影中的山西布政司一樣，不知妻子私下收受百萬股票？