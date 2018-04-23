吳思瑤辦音樂舞台劇 吳茂昆現身欣賞

2018-04-23 22:08 中央社 台北23日電



教育部長吳茂昆今天晚上到石牌國中欣賞由民進黨立委吳思瑤所舉辦的一場音樂舞台劇，但他低調未受訪，僅表示今天是來看表演的。

吳思瑤晚上在石牌國中舉辦了一場名為「車站回家」的音樂舞台劇，吳茂昆、文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、民進黨立委段宜康到場欣賞。吳茂昆結束立法院備詢的處女秀後，晚間欣賞音樂舞台劇，面對記者，他會前受訪低調表示，謝謝，今天是來看表演。隨即入場觀賞表演，也沒有致詞。

這次的音樂舞台劇，是由吳思瑤與台北市立復興高中戲劇班學生共同演出，盼藉由戲劇表演讓民眾更了解新北投車站的故事，以及文化保存的重要性。

吳思瑤演出後致詞時特別向吳茂昆、鄭麗君說，復興高中是全台灣唯一一所培育戲劇人才的公立高中，無論如何都請給予這樣一個表演藝術的團隊，最多的教育支持；也有不少同學已被經紀公司選走了，希望優秀的人才能留在台灣，文化部門要一起來加油。

吳思瑤也表示，她們巡演了多間學校後才發覺，每個學校的場地都不適合表演藝術，因為在台灣的教育體制下，禮堂是屬於頒獎、集會，「我們的教育資源從沒想到要讓孩子親近藝術」，請教育部、文化部、科技部能給予表演藝術團隊最多的支持。