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吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43中央社 台北23日電

教育部長吳茂昆。聯合報系記者林伯東／攝影
教育部長吳茂昆。聯合報系記者林伯東／攝影
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教育部吳茂昆今天傳出赴美設公司和申請專利等爭議，學者表示，過去確實有大學授權發明人以個人名義去申請專利，而後續衍生利益則須回歸學校內部機制處理。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長吳茂昆報告，中國國民黨籍立法委員柯志恩質詢時質疑，吳茂昆在東華大學校長任內，曾到美國設師沛恩公司並掛名負責人，該公司還申請中國大陸專利，吳茂昆雖是發明人之一，但專利權應屬東華大學。

自由時報今天即時報導，柯志恩提供的查詢網站「corporationwiki」，師沛恩公司資料在「誰擁有公司」欄位出現吳茂昆及另一名台裔美籍科學家歐陽彥堂的英文名字，但該網站並非美國官方網站。根據美國加州官方網站查詢公司登記資訊，師沛恩公司負責人只有歐陽彥堂，並無吳茂昆。

吳茂昆表示，綬草專利發明人為東華師生4人，他是其中之一，為了讓發明能更好運用，團隊想申請PCT國際專利，讓專利涵蓋更多國家，但公部門申請較困難，因此委託有美國人身份的友人在美國設立公司並掛名負責人，這都是為了申請專利，如成功取得專利，專利權會回到東華大學。

台北科技大學產學合作處專利技轉中心主任江雅綺告訴中央社記者，科學技術基本法規定，政府補助的科學研究發展，所獲得的智慧財產權與成果，得歸屬於研究機構所有或授權使用，但公立大學去申請中國大陸專利很容易被駁回，因此過去確實有學校授權發明人以個人名義去申請專利。

江雅綺表示，當發明人以個人名義申請到專利後，後續技轉或衍生利益等問題，就要回到學研機構跟研發人員之間的契約，通常每個學校規範不同，因此這時候校內須要有健全的專利技轉機制。

江雅綺指出，科技部雖然也有提出利益衝突和利益迴避等原則指引，但主要還是規範大原則，不會規定到很細節，畢竟防弊雖重要，也要和興利取得平衡，研發成果在商業化過程要有些彈性，如果法令規定太死，可能讓研發成果推廣更困難，因此個案處理上，還是要回歸學研機構內部規定。

至於國際專利部分，江雅綺表示，PCT專利合作條約是目前最常用的國際專利制度，但台灣並不是會員國，如果要透過中國去申請，可能會遇到國籍問題，因此若要申請PCT國際專利，有時就須要繞道藉由別的會員國去申請。

江雅綺指出，美國是PCT會員國，透過美國的共同申請人進入PCT會比從台灣或中國去申請容易，但即使學校同意發明人用個人名義去申請專利，研發成果還是應歸屬於學校，取得專利後的衍生利益問題，同樣要回到學校內部管理辦法或契約。

吳茂昆東華大學教育部
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