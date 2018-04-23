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吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32聯合報 記者許家瑜╱即時報導

新教長吳茂昆繼被控赴大陸講學、兼職、任東華大學校長任內一年六成上班日請假、涉溢學術研究費等爭議，又有新事證指向，他疑在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)，到大陸申請到專利，涉嫌違反《公務員服務法》。監查委員陳慶財表示，沒有完整資料就不便多做評論，至於是否會申請自動調查？「若日後資料較為明確且值得去查，到時候再說」；也有監委表示，建議教育部主動送案至監察院，確認是否違法。

據中華人民共和國國家知識產權局公布資料，美國師沛恩生技公司於2017年12月取得大陸「盤龍參(台灣稱綬草)」萃取物及藥物應用的發明專利，發明人是吳茂昆。而美國師沛恩生技設立時間是2015年8月，吳茂昆是該公司負責人之一，即他在東華校長任內，疑在美國成立公司。

國民黨立委柯志恩表示，《公務人員服務法》第13條，公務員不得經營商業或投機事業，吳茂昆已經違法。不過吳回應，在美國申請專利是一種「權宜方式」，他沒有因此去中國，這也不是為了賺錢，之後專利將歸東華大學持有。

陳慶財表示，目前只看到媒體報導片面訊息，沒有完整資料就不便多做評論。至於是否會申請自動調查？目前還沒有打算，上次調查溢領案是因為有人檢舉，有資料也完整情況下才申請，「若日後資料較為明確且值得去查，到時候再說」。

一位不具名監委表示，去年監察院審理相當多公務員、教授違法兼職案件，針對吳茂昆狀況，建議教育部主動送案至監察院，確認是否違法，也向社會大眾給一個交代。

新教長吳茂昆登陸講學風波未平息，又傳出在美設公司、大陸申請專利疑雲。 圖／聯合報...
新教長吳茂昆登陸講學風波未平息，又傳出在美設公司、大陸申請專利疑雲。 圖／聯合報系資料照片
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吳茂昆公務員生技
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