吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



清大榮譽講座教授李家同。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部長吳茂昆遭爆任東華大學校長期間在美國開公司，並申請大陸專利。他今天到立法院備質詢時，坦承有此事，強調「以我的認知，都是沒問題的」。對此清大榮譽講座教授李家同表示，專利屬於個人或學校，都有明確規定，不是可以開玩笑的事情；就像東華大學若買了一部汽車，有可能授權登記在校長名下嗎？

教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，日前才遭爆東華大學校長任內請假天數達6成，今天又被爆出校長任內在美國開公司，並申請到大陸專利。同樣的技術，在台灣專利屬於東華大學，到了大陸卻掛在個人名下，引發立委質疑。

立委陳宜民質詢時問，為何要到美國設立公司？吳茂昆表示，據了解，該項專利必須有美國的相關資格。陳宜民反駁「我很確定那項專利台灣人也能申請，我當過陽明大學研發長，我很清楚」。

吳茂昆則回應「申請時以為要有美國的身分，才能夠去申請專利，可能當時是被誤導。」陳宜民反虧他：「拜託當個校長不要這麼容易被誤導，請以後當部長也不要被誤導。」吳茂昆聽完後一臉尷尬。

對此，長期關注美國及台灣教育發展的李家同也說，專利歸屬個人或學校，是一個最根本的問題。在台灣若在學校做的研究，專利最後是屬於學校的；若在聯發科做研究，最後專利也是屬於聯發科。

李家同說:「專利關乎財產權的問題，是很嚴重的事，不是能開玩笑的」，教育部必須搞清楚，東華大學是否有將專利授權給吳茂昆。試問，東華大學若買了一部汽車，要授權登記在校長個人名下，請問有可能嗎？

他指出，通常發明人會得到獎金，但是專利還是應該歸學校。就他的看法，專利只能歸學校所有，即使學校要把專利讓渡給個人，也沒有這樣的權利。如果學校認為無所謂，那麼學校也有問題，應要主動解釋。

李家同說，這件事對東華大學來說，是非常嚴重的，因為即使私立大學有財團支援，公司也沒辦法任意使用某塊校園用地，因為那是用於教育用途，若使用就是侵害學生的受教權。

對於此事，東華大學表示校方並不知情，將進一步釐清。主秘古智雄指出，校方在去年4月21日，以「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」，申請中華民國發明專利，專利所有權人是東華大學，專利權尚未技轉出去。