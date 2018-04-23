監委：公務員違法兼職 去年彈劾近10案

2018-04-23 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



新任教育部長吳茂昆爭議多，被爆出任東華大學校長期間，曾在美國設公司並在大陸申請專利。銓敘部法規司司長蔡敏廣表示，此案已由監察院介入調查，是否涉及違法，應由監察院調查後對外說明。有不具名的監委表示，去年針對公務員兼職這部分就彈劾了快10個案子，台灣的法律只有一種，不論是誰標準都應該一致。

吳茂昆在2015年8月擔任東華大學校長期間，於美國設立師沛恩生技公司，販售綬草萃取物製作的相關美容護膚產品，還在同年9月向大陸「國家知識產權局」，以「盤龍參提取物的組合物及其藥物應用」申請發明專利，並於2017年12月取得大陸專利。又在2016年8月2日，於台灣成立師沛恩生技股份有限公司。

不願具名的監委表示，根據公務員服務法第13條，只要兼職或開設營利機構就是違法，去年光是針對公務員兼職這部分就彈劾了快10個案子，台灣的法律只有一種，不論是誰標準都應該一致。目前已有監委在查吳茂昆任東華大學校長時請假過多的事，至於開公司、申請專利這件事，理論上教育部應該就要自行送監察院進行調查，若查證屬實，就是違法，應接受彈劾。

銓敘部一名不願具名的參事透露，公務員服務法第13條明文規定「現任官吏不得充任民營實業公司董監事」、「公務員不得經營商業或投機事業」，依照法律層面來看，吳茂昆在東華任大學校長期間，若擔任美國和台灣公司的董事屬實，這樣確實有違法。

該參事表示，爆料內容有些必需要釐清，對於吳茂昆當時任職的公司是負責人還是董事或是董事長？這都有所不同意義，另外對於申請專利也必須要提出實質證據，才能看得出他是否台灣和大陸的專利項目是否相同？也必須要釐清這些專利是否有營利行為。