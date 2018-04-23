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東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利

2018-04-23 14:11聯合晚報 記者徐庭揚／花蓮報導

花蓮區農業改良場近年來致力於綬草種原蒐集及大量繁殖技術之研究。 花蓮區農業改良場...
花蓮區農業改良場近年來致力於綬草種原蒐集及大量繁殖技術之研究。 花蓮區農業改良場／提供
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新教長吳茂昆爭議不斷，再被爆出疑於在東華大學校長任內，將東華向中華民國的取得的專利-綬草萃取物及藥物應用相關應用，以他於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)之名義，到大陸申請到專利。校方今天表示，不知情，正在查證中。

東華大學主秘古智雄表示，校方在2017年4月21日，以「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」，申請中華民國發明專利，專利所有權人是東華大學，專利權尚未技轉出去。對於該技術由美國師沛恩生技公司於去年底取得大陸專利，發明人同為吳茂昆，對於此事，校方並不知情，也是剛剛才獲知，學校正在了解事情始末，釐清相關權責問題。

古智雄說，初步了解，該研究是吳茂昆以個人名義募款做研究，且當時申請專利時，吳並未獲得校方補助，還是用校方名義申請。

由於個人募款進行研究非東華特例，校方若有資助，該研究人與校方，同時有權利義務上的分配。然個人募款的研究執行結果是屬個人或校方，仍有模糊地帶，校方未來也將對此研擬規範。

綬草是「東華三寶」環頸雉、野兔、綬草(清明草)之一，具有多種的開發潛力，近年來行政院農業委員會花蓮區農業改良場致力於綬草種原蒐集及大量繁殖技術研究，改善栽培繁殖體系，並已將此項栽培技術移轉給民間業者。

吳茂昆募款東華大學教育部
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