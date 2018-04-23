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吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部長吳茂昆坦承他在東華大學校長任內在美國開公司，他說「以我的認知，都是沒問題的」；但2004年時，當時的國民黨主席連戰女兒連惠心被檢舉「學產兩棲」，既擔任國立台灣師範大學專任副教授，又擔任兩家民間公司的董事長或董事，違反教育部規定；當時校方要求連惠心必須產學擇一，否則校方將召開教評會，予以停聘或解聘等處置，最後連惠心自己請辭教職。

連惠心丟掉教職一事，起源於有民眾上「阿扁電子報」投書指連在大學當副教授，又兼差當董座，總統府因此要求教育部調查，教育部再發文給台師大及連惠心任教的圖文傳播系要求查明。連惠心當時答覆校方表示，她兼任華暘董事長只是榮譽職，並未支領薪俸。

當時教育部由時任人事處長朱楠賢出面說明，他表示，連惠心擔任華暘公司董事長、中科管理顧問公司董事，均非台師大產學合作單位，連惠心已違反「公立各級學校專任教師兼職處理原則」中，公立學校專任教師不得兼任營利事業機構董事長、董事、監察人、負責人或經理人的規定。

連惠心後來透過在媒體刊登廣告，聲明她已辭掉華暘公司董事長職務，校方表示，連惠心辭掉兼職後已經符合規定，不會再對此事追究。

當時處理連惠心兼職案的教育部人事處長朱楠賢，現在是教育部主任秘書。

教育部長吳茂昆：以我的認知，美國開公司沒問題。聯合報系資料照
教育部長吳茂昆：以我的認知，美國開公司沒問題。聯合報系資料照
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2004年，國民黨主席連戰的女兒連惠心，被檢舉擔任台師大專任副教授，又兼任民間公...
2004年，國民黨主席連戰的女兒連惠心，被檢舉擔任台師大專任副教授，又兼任民間公司董事長，違反教育部規定。聯合報系資料照
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