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在美設公司陸申請專利 吳茂昆認了

2018-04-23 14:10聯合晚報 記者王彩鸝馮靖惠／台北報導

教育部長吳茂昆上午在立法院教育及文化委員會列席備告備詢，遭立委質疑在東華校長任內...
教育部長吳茂昆上午在立法院教育及文化委員會列席備告備詢，遭立委質疑在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)，並到大陸申請發明專利。 記者林伯東／攝影
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新教長吳茂昆繼被控赴大陸講學、兼職、任東華大學校長任內一年六成上班日請假、涉溢學術研究費等爭議，又有新事證指向，他疑在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)，並到大陸申請發明專利。

吳茂昆答覆國民黨立委柯志恩質詢時，承認是美國這家公司負責人，並說該發明屬於東華大學，但他是發明人。

新事證顯示，吳茂昆還涉及專利轉換的疑雲。據大陸國家知識產權局公布資料，美國師沛恩生技公司於2017年12月取得大陸「盤龍參(台灣稱綬草)」萃取物及藥物應用的發明專利，發明人是吳茂昆。而美國師沛恩生技設立時間是2015年8月，吳茂昆是該公司負責人之一，即他在東華校長任內，在美國成立公司。

吳茂昆接教長後，今天首度到立院教育文化委員會作施政報告並備詢，柯志恩秀出美國師沛恩公司的照片問他是不是兩個負責人之一，吳並沒有否認，柯追問綬草的專利所有權人是否屬於東華大學，吳答「是」。

本報記者獨家調查到，美國師沛恩公司有兩位負責人，一位是James Y. Oyang(歐陽彥堂)，一位是Maw-Kuen Wu(吳茂昆)。歐陽彥堂也是華思科技董事長、心悅生醫與台灣師沛恩科技的董事。

吳茂昆在立院答詢時表示，綬草專利尚未完成技轉。據東華大學內部消息指出，現任東華校長認為對方提供的授權金過於廉價，不願把學校的研發心血輕易讓渡出去。

一位卸任的國立大學校長表示，國立大學教授的研發成果申請發明專利的所有權人應屬於學校，因為是使用公家資源得到的研究成果；若是產學合作研究成果，多數贊助金額高的上市公司，會在合約中要求專利權讓渡，但新創公司、小規模公司，因為前景發展有風險，學校不太可能讓渡專利，也不會賤價販售技術轉移。

資料來源／記者調查所得、圖／截自大陸國家知識產權局官網 製表／王彩鸝點選看大圖
資料來源／記者調查所得、圖／截自大陸國家知識產權局官網 製表／王彩鸝點選看大圖
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吳茂昆東華大學教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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