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吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-23 14:06聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

吳：以專利發明人身分去申請 而這個專利權屬於東華大學

教育部新部長吳茂昆上周四上任，立法院教育及文化委員會邀請他今天報告施政理念與政策。國民黨立委柯志恩質詢時表示，吳茂昆在美國成立公司、將東華大學的研發專利，被美國師沛恩公司拿去，更到大陸申請專利，而吳又是這家公司的兩位負責人之一。柯問吳，有無讓賴清德院長知道你在美國有公司、在大陸有專利？這又是移花接木？「東華大學沒有技轉給你，為何可以用個人名義申請？」吳茂昆則強調，「以我的認知，都是沒問題的。」

國民黨立委柯志恩質疑新任教育部長吳茂昆在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司，...
國民黨立委柯志恩質疑新任教育部長吳茂昆在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司，並到大陸申請發明專利。 記者林伯東／攝影
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教育部長吳茂昆強調，在美國開公司和大陸申請專利，「以我的認知，都是沒問題的。」 ...
教育部長吳茂昆強調，在美國開公司和大陸申請專利，「以我的認知，都是沒問題的。」 記者林伯東／攝影
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對於被指控的一連串爭議，吳茂昆說，「假如我被發現違法，就會下台。」

吳茂昆回應，他是專利發明人，有參與研究工作。他是以專利發明人的身分去申請，而這個專利權屬於東華大學。當初大家在發明專利時，希望這個發明有更好的應用，希望另一名負責人在美國提出來。

柯志恩表示，這已經涉及違反《公務人員服務法》第13條，公務員不得經營商業或投機事業。她質疑，綬草相關專利是東華大學的，為何變成美國師沛恩的？而吳茂昆是這家公司的負責人，2015年9月2日是東華校長、8月跑美國、接著申請大陸專利，這麼忙、難怪一天到晚請假。

柯志恩希望吳茂昆不要有兩套標準，並且提出完整解釋。在東華校長任內，成立美國公司，還擔任負責人，「這才是重大瑕疵。」

柯志恩說，依法公務人員不能擔任營利事業公司的董事或負責人、即使非營利基金會的董事，也應經服務機關許可。但吳茂昆在校長任內（2012年2月~2016年1月），2012年3月1日、2013年2月27日、2015年5月27日基金會三次異動，吳都是陳水來文教基金會的董事、董事長是慶富集團的陳慶男。當時有向教育部呈報許可嗎？此外，陳水來文教基金會三次捐款給董事的吳校長、指名捐款用途是吳茂昆的綬草研究，總共60萬。

吳：以我的認知 都是沒問題的

民進黨立委張廖萬堅則說，吳茂昆一上任就被爭議很多事，很多事情都被拿出來檢討，壓力承受得住嗎？吳茂昆再次強調，「我不認為我有問題」，他所做的事情都沒有違背任何法令。他更自嘲，以前google吳茂昆都是好事，現在都是壞事，這是沒有預料到的，但不得不承受。他重申，在美國開公司和大陸申請專利，「以我的認知，都是沒問題的。」

吳茂昆爭議事件 製表／馮靖惠
吳茂昆爭議事件 製表／馮靖惠
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吳茂昆東華大學教育部柯志恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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