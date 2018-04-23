吳茂昆的通識課 「商機無限」

2018-04-23 13:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王彩鸝 ／台北報導



吳茂昆(右)及妻子唐慧晴(左)。 圖／取自「2001總統科學獎表揚實錄」 分享 facebook

一堂通識課程，到研究生論文研究主題，取得碩士學位不到2年，贏得校長夫人的投資，在台北市黃金商辦開設新創「師沛恩」公司，並取得多項專利，此等豐碩的教學成果，發生在吳茂昆擔任東華校長任內。

吳茂昆於101年2月接任東華大學校長，開始推動「實驗性典範課程」，定位為「校級優良老師開設的通識課程」。他本人也和物理系教授鄭嘉良合開「現代科技前瞻」這門課，可修課人數250人。

師沛恩科技董事長謝蕙雯是東華大學生科所碩士，董事唐慧晴是吳茂昆妻子，董事歐陽彥堂也是美國師沛恩科技負責人之一。 圖／截自經濟部公司登記查詢網 分享 facebook

師沛恩生技股份有限公司董事長謝蕙雯，在東華大學讀生科所時修了吳茂昆這門通識課，該課程探討花東在地特色文化研究，綬草就是其中一個研究主題，因此開啟她在綬草相關研究，她的碩士論文題目是「綬草萃取物於肝星狀細胞及小鼠之抗肝纖維化功效探討」，指導教授是東華生科所教授翁慶豐。翁同時指導另一位研究生史閎元，研究主題「 綬草萃取物於巨噬細胞與肝星狀細胞抗發炎機轉之探討」。這兩份論文除了感謝辭和中文摘要，是用中文書寫，其餘都是英文寫成。

謝史二人都在103年7月取得碩士學位，而吳茂昆都是這兩人的口試委員。

吳茂昆、翁慶豐、謝蕙雯、史閎元四人，後來成為「授草萃取物的組合物其及醫藥應用」的發明人。東華大學以此發明申請到台灣專利權，大陸的專利權則由美國師沛恩生技公司申請到手。

台灣和美國都有叫作「師沛恩生技」的公司，但負責人不同。

台灣師沛恩台北市政府登記公司，設在台北市南京東路2段101號11樓，公司電話卻在花蓮。同一地址總共登記了21家公司，從旅行社、室內設計公司、科技公司、管理顧問公司到港商公司都有。

據師沛恩官網的公司簡介，創立於105年8月，是一家專研「綬草」的新創公司，歷經三年多研究證實綬草具有極高的生醫應用價值，並以此開發出多種綬草萃取物產品，以及申請多項專利。擁有一間可容納近萬個組培瓶的植物工廠，是台灣目前唯一商業化生產綬草萃取物產品的植物工廠，用綬草關鍵成分的萃取技術與生醫應用，以一條龍的形式開發綬草相關產品。

這家成立一年多的新創公司技術合作夥伴陣容堅強，包括中央研究院、農委會花蓮農改場、東華大學和台北市生物技術服務商業同業工會。

「師沛恩」公司名字的發想，來自於綬草的學名「Spiranthes sinensis」，取其屬名Spiranthes的諧音，在中文字上，選用老『師』，豐『沛』，『恩』惠，表示感激許多老師與教授在一路研發過程中的幫助。

閱報秘書／綬草

綬草屬台灣原生蘭，據農委會藥用植物主題館對綬草的介紹， 綬草花朵旋轉生於花軸上，狀如青龍盤纏柱上，其根如人參狀，因此又名「盤龍參」；據台灣植物藥材誌記載，授草具有補腎壯陽、強筋骨、祛風濕功效。 分享 facebook

綬草屬台灣原生蘭，據農委會藥用植物主題館對綬草的介紹， 綬草花朵旋轉生於花軸上，狀如青龍盤纏柱上，其根如人參狀，因此又名「盤龍參」；據台灣植物藥材誌記載，授草具有補腎壯陽、強筋骨、祛風濕功效。

綬草、野兔、環頸雉因在東華校園經常可見，有「東華三寶」之稱，綬草因在清明節前後開花，俗稱「清明草」。

東華大學生命科學系研發團隊將「清明草」運用於醫美，最早始於校長吳茂昆開設的通識課程「現代科技前瞻」上提出，後由東華生科系教授翁慶豐接手深入研究。