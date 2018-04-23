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影／立委質疑美國設公司赴陸申請專利 教長：是發明人

2018-04-23 12:32聯合報 記者莊昭文╱即時報導

教育部長吳茂昆今天首度赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩質詢時指出，吳茂昆在擔任國立東華大學校長期間，曾在美國成立公司，還到中國申請專利，柯志恩問，行政院長賴清德聘任他擔任教長時知情與否？又東華大學的綬草專利權被吳茂昆拿去以個人名字申請中國專利，是否侵害東華的權利？

吳茂昆表示，這是在東華時做的非常有趣的實驗，會申請專利是希望這個專利有更好的應用，這是在美國申請PCT世界專利，因為他有參與研究工作；他也坦言，東華沒有技轉給他。

教育部長吳茂昆今天首度赴立法院備詢。記者陳聖文／攝影
教育部長吳茂昆今天首度赴立法院備詢。記者陳聖文／攝影
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