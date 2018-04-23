影／立委質疑美國設公司赴陸申請專利 教長：是發明人

相關新聞
獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利2018-04-23 09:15
教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？2018-04-23 13:09
吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職2018-04-23 13:03
吳茂昆被中央派來拔管？ 立委籲：不要當某政黨的部長2018-04-23 12:37
被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢2018-04-23 12:13
爭議連環爆 吳茂昆：假如我被發現違法，就會下台2018-04-23 11:50
吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中2018-04-23 11:39
美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題2018-04-23 10:59
吳茂昆一堂通識課衍生無窮商機 學生也當上董事長2018-04-23 10:07
新教長吳茂昆書面報告 提培育世界公民理念2018-04-22 20:07
李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場2018-04-21 19:48
中國兼教職延燒學政界 新教長也著火2018-04-18 16:18
熱門文章
李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看2018-04-22 19:10
拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇2018-04-22 14:57
神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？2018-04-23 08:00
陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？2018-04-22 19:40
上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚2018-04-22 14:40
抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說2018-04-22 18:52
獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估2018-04-22 22:43
上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約2018-04-22 16:23
三軍停換艾森豪短夾克 國防部：天氣變熱了2018-04-22 14:36
漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力2018-04-22 19:40
李應元為深澳案3度賭烏紗帽 環團：失職2018-04-22 20:38
蔡英文稱國名很清楚 林濁水：ROC世界上清楚的人極少2018-04-23 00:37
影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名2018-04-22 18:03
「屏東還要等多久？」高鐵南延案 交通部今審查2018-04-23 00:10
姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊2018-04-22 17:45
丁守中說選輸退政壇 扁諷綠「選錯會」2018-04-23 00:02
藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子2018-04-22 16:49
陸專家：遼寧艦非作戰用途 自製航母建造需時四至五年2018-04-22 22:36
422翻轉台北機蛋大遊行 松機集結2018-04-22 14:23
柯黑萬人遊行 姚文智：社會氣氛很清楚2018-04-23 00:33
太陽遠還是屏東遠？ 在地心聲：高鐵先跨過高屏溪，其他好談…2018-04-23 00:17
拔樁新北市議長蔣根煌？ 蘇貞昌：禮貌性拜會2018-04-22 17:47
年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施2018-04-22 14:38
侯友宜、蘇貞昌同場敬酒「巧遇」 握手致意2018-04-22 20:59
如何解決大巨蛋？蘇煥智：應該拆蛋2018-04-22 15:25
美陸戰隊若進駐AIT 學者：可視對台重視2018-04-22 16:57
侯友宜要當藍軍領頭羊 突圍新北戰中台2018-04-23 00:17
姚文智：如當市長 公投決定是否拆大巨蛋2018-04-22 21:50
拋重啟核四公投 李應元：通過願下台2018-04-23 00:16
侯友宜與蘇貞昌同時在場 敬酒拉票2018-04-22 20:34
林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題2018-04-22 15:03
國軍漢光34號演習 6月4日展開2018-04-22 18:23
禮讓柯文哲？民進黨最快下月底確定2018-04-23 00:29
李應元：核電公投過了我下台 核四前廠長：來投啊2018-04-22 23:49
高鐵南延恆春？「心內想但不敢盼」2018-04-23 00:29
罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實2018-04-23 08:16
嚴德發握拳：共軍不管從哪裡來 我們都掌握得到！2018-04-23 00:15
新教長吳茂昆書面報告 提培育世界公民理念2018-04-22 20:07
陸打網路心理戰 前艦長：共軍機艦資訊應公開2018-04-22 14:38
高鐵南延？「服務旅次才有意義」2018-04-23 00:48
留言