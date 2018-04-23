被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長吳茂昆上午到立法院報告施政理念與政策，遭立委質詢在2015年擔任國立東華大學校長期間，在美國成立公司，隔月以個人名字到大陸申請專利，侵害學校智慧財產權。記者林伯東／攝影 分享 facebook

新教長吳茂昆今天被爆出涉及專利轉換的疑雲，疑於在東華校長任內，將東華大學向中華民國的取得的專利-綬草萃取物及藥物應用相關應用，以他於美國開設師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech, LLC）之名義，到大陸申請到專利。對此，吳茂昆表示，當初是因為要申請專利，所以成立公司。至於有無違法？吳茂昆說，這一點要再了解。適法性的問題，他不太清楚，如果有違法，就是當初他的錯誤。但他強調，完全不是為了賺錢，而是希望得到專利。

「成立公司就是為了申請專利的目的而來。」吳茂昆表示，東華三寶的其中一寶是清明草，他在東華校長任內，開了通識課，生科系師生針對東華三寶之一的綬草（清明草）做研究，發現清明草萃取出來的物種，有很好的抗發炎效果，因此學生做了兩年論文研究後，就申請專利，東華也有專利權。

吳茂昆說，這是東華學生努力研究的成果，當初整個想法是他提出來的，生科系師生一起做的，學生也因此拿到碩士論文，後來就先在國內申請專利。後來大家評估，這項專利應該在世界各國都有，包括日本、歐盟，包括大陸。因此透過具有美國籍的歐陽彥堂協助在美國申請PCT世界專利。

吳茂昆表示，歐陽先生是台灣赴美非常成功的科學家，因此委託歐陽在美國申請PCT專利，申請通過可以涵蓋世界各國，大家都覺得這是很好的點子。公司負責人必須是美國人，所以是歐陽，而他是專利發明人。

吳茂昆說，有關美國申請PCT專利，目前還在程序中，最後如果通過，專利權還會再給東華大學。當初會申請專利，單純是想把很有意義和價值的學生研發成果真正落實，長遠來看，對於台灣生技發展很有幫助。