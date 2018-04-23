爭議連環爆 吳茂昆：假如我被發現違法，就會下台

2018-04-23 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長吳茂昆上午到立法院備質詢。記者林伯東／攝影 分享 facebook

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長吳茂昆進行業務報告，多名立委關心台大校長當選人管中閔人事案。針對台大校長遴選案，教育部周三將召開跨部會諮詢小組會議，民進黨立委黃國書質詢問吳茂昆，若調查後認定管中閔有適法上問題，是否會聘任為台大校長？吳茂昆回應，教育部立場是「依法辦事」，假設有明確適法上問題或違反相關規定，教育部就不會聘任。

國民黨立委蔣乃辛質詢時表示，要求別人什麼，自己要比別人先做到，希望教育部處理管中閔案，不要兩套標準。吳茂昆則表示，「我們從未用放大鏡去看管中閔」。針對自己的一連串爭議，吳茂昆則說，「假如我被發現違法，就會下台。」

黃國書質詢時提到，管中閔案過去處理不明快，延宕很久，並詢問吳茂昆認為台大校長遴選過程是否有瑕疵？管中閔是否有到中國大陸兼職？若調查後認定管中閔有適法上問題，是否會聘任為台大校長？

吳茂昆表示，周三將開諮詢會議討論，希望周五（27日）就會有結果，教育部立場就是「依法辦事」，大學校長遴選辦法都有規範，教育部會依此去判斷台大遴選作業是否有疏失，至於管中閔是否有到大陸兼職，暫時還無法判斷，但假設有明確適法上問題或違反相關規定，教育部就不會予以聘任。