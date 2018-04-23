獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利

2018-04-23 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



新教長吳茂昆登陸講學風波未平息，又傳出在美設公司、大陸申請專利疑雲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 新教長吳茂昆繼被控赴大陸講學、兼職、任東華大學校長任內一年六成上班日請假、涉溢學術研究費等爭議，又有新事證指向，他疑在東華校長任內，於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)，到大陸申請到專利，而同一發明在中華民國的專利所有權人，是東華大學。

綬草，東華大學校園常見植物，被視為「東華三寶」之一，因開花於清明節前後，俗稱「清明草」。圖／花蓮農業改良場提供 分享 facebook 新教長吳茂昆上任前被爆曾赴北京清華大學、 浙江大學講學、擔任中國國家科學研究院顧問、西部超導材料科技有限公司擔任職務等，他都稱是「莫須有」指控。

但一項新事證顯示，吳茂昆還涉及專利轉換的疑雲。據中華人民共和國國家知識產權局公布資料，美國師沛恩生技公司於2017年12月取得大陸「盤龍參(台灣稱綬草)」萃取物及藥物應用的發明專利，發明人是吳茂昆。而美國師沛恩生技設立時間是2015年8月，吳茂昆是該公司負責人之一，即他在東華校長任內，疑在美國成立公司。

從Corporationwiki查詢美國師沛恩公司資料，該公司由兩人擁有，一位是James Y. Oyang，一位是Maw-Kuen Wu。後者與吳茂昆英文名字一樣，該網站可查詢負責人年齡，Maw-Kuen Wu今年也是68歲，與吳茂昆同齡。James Y. Oyang則是歐陽彥堂，他也是華思科技董事長、心悅生醫與師沛恩科技的董事。

如此錯縱複雜、疑涉產學合作、技轉和專利的事件，要從一根草談起，那就是台灣原生蘭「綬草」，綬草、野兔、環頸雉因在東華校園經常可見，有「東華三寶」之稱，綬草因在清明節前後開花，俗稱「清明草」。

據農委會藥用植物主題館對綬草的介紹， 綬草花朵旋轉生於花軸上，狀如青龍盤纏柱上，其根如人參狀，因此又名「盤龍參」；據台灣植物藥材誌記載，授草具有補腎壯陽、強筋骨、祛風濕功效。

據更生日報報導，東華大學生命科學系研發團隊將「清明草」運用於醫美，最早始於校長吳茂昆開設的通識課程「現代科技前瞻」上提出，後由東華生科系教授翁慶豐接手深入研究。

翁慶豐還指導研究生謝蕙雯、史閎元以綬草作為研究主題，於2014年取得碩士學位，而吳茂昆剛好是這兩位研究生的論文口試委員。

2016年8月2日，師沛恩生技股份有限公司成立，「師沛恩」名稱即取自綬草的英文學名「Spiranthes sinensis」的第一個英文單字的中文諧音，販售綬草萃取物製作的相關美容護膚產品。

從經濟部商工登記查詢資料發現，師沛恩生技的代表人(董事長)正是謝蕙雯，兩名董事為唐慧晴(吳茂昆妻)、歐陽彥堂(華思科技董事長、心悅生醫董事)。

值得注意的是，美國師沛恩生技( Spiranthes Biotech, LLC)，比台灣師沛恩生技早一年成立，美國公司設在加州，記者用google map查詢，美國師沛恩竟與另一家公司「PHAROS SCIENCE & APPLICATIONS, INC.」，即歐陽彥堂擔任董事長的「華思科技」，地址相同。

美國師沛恩生技於2015年8月18日成立，半個月後、9月2日就向中華人民共和國「國家知識產權局」，以「盤龍參提取物的組合物及其藥物應用」申請發明專利，專利發明人包括吳茂昆、翁慶豐、謝蕙雯和史閎元，並於2017年12月取得大陸專利。

然而，上述專利權在台灣，所有權人是東華大學。據東華官網揭露資訊，該校於2017年4月21日，以「含授草萃取物的組合物其及醫藥應用」，獲得中華民國發明專利，專利所有權人是東華大學。而該項專利還在公告徵求技轉階段，亦即專利權尚未技轉出去。

同一個發明，在不同國家申請專利，可以分屬大學和學者個人嗎? 一位卸任的國立大學校長表示，國立大學教授的研發成果申請發明專利的所有權人應屬於學校，因為是使用公家資源得到的研究成果，但學校申請專利和技職時，會分配獎勵金給專利發明人(教授)；若是產學合作研究成果，就要看與企業簽約的內容，多數贊助金額高的上市公司，會在合約中要求專利權讓渡，但新創公司、小規模公司，因為前景發展有風險，學校不太可能讓渡專利，也不會賤價販售技術轉移。