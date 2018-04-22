新教長吳茂昆書面報告 提培育世界公民理念

2018-04-22 20:07 中央社 台北22日電



教育部長吳茂昆。聯合報系記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

新任教育部長吳茂昆明天將到立法院報告並備詢，他在書面報告指出，未來將秉持「建構多元體制、實踐全人教育、培育世界公民」施政理念，積極落實推動各項教育政策。

立法院教育及文化委員會邀請吳茂昆明天列席就「教育部施政理念與政策」業務報告並備質詢，這也是他自4月19日上任以來，向立法院提出的第一份報告。

吳茂昆的書面報告已經送到立法院。他表示，以他過去在國內、外從事教育與研究工作數十年，對於台灣教育有四點觀察與期待：學前教育是人格養成及人我關係發展的基礎、理想的教育是協助每個個體適性成長與多元發展、考試制度不應是衡量學生的唯一標準、教師素質與課程規劃是教育工作的核心。

吳茂昆提出教育部的教育施政核心理念為「建構多元體制、實踐全人教育、培育世界公民」，也就是，應該培養學生具備獨立思考能力、富有科學精神，且能明辨是非、實事求是，成為與國際接軌的人才。

有關當前重要政策，書面報告中表示，前任教育部長潘文忠任內已積極推動多項教育政策，如加速幼兒教保公共化、推動高教深耕計畫、優化技職教育實作環境、穩健落實十二年國教及進行體育改革等，奠定了堅實穩固的基礎，未來，他將秉持對教育的理念與熱忱，與教育部團隊在此基礎上繼續努力，共同開展教育新局。

吳茂昆也提及，在體育運動方面，為回應國人對於體育改革的期待，民國106年9月20 日修正公布的「國民體育法」，將輔導具國際窗口的全國性體育團體朝向「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」的方向進行改革。截至今年4月20日止，計有54個協會依法完成改選，並推動「開放參與」、「理事長直選」、「採行無記名限制連記法」、「成立選務監督委員會」等重要政策。

至於未來工作重點，他強調，教育的價值在於適性揚才，藉由教育之手激發學生內在潛能、培養良好人格特質，進而開展多元進路。未來努力方向包括：積極推動教育部優先法案立法與修法作業、建置幼兒教保準公共化機制、穩健推動十二年國民基本教育免試入學政策、接續縝密研訂十二年國民基本教育課程綱要。

其中關於推動優先法案立法與修法作業，吳茂昆指出，教育部目前有幾項重要法案由立法院審議中，包括「社區大學發展條例」草案、「私立大專校院轉型及退場條例」草案，以及「幼兒教育及照顧法」修正草案。