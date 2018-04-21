親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場

2018-04-21 19:48中央社 台北21日電

清大榮譽講座教授李家同。圖／聯合報系資料照片
清大榮譽講座教授李家同。圖／聯合報系資料照片
分享

對於新任教育部長吳茂昆、台大校長當選人管中閔近來的種種爭議，清大榮譽講座教授李家同今天說，學術界不應變成政黨鬥爭的戰場。

台大校長當選人管中閔、新任教育部長吳茂昆被質疑到中國兼課，引起廣泛討論，李家同今天出席科技部「夢想，在電晶體之間」徵文比賽時表示，如果沒有管中閔事情爆發，吳茂昆的事情大概不會被提出來，是不是爭議其實不重要，他擔心的是將來學術界藍綠問題可能會加劇。

李家同說，每個人都有自己的政治立場及想法，但過往大家會尊重，可以好好討論，現在學術界變成政黨惡鬥的戰場，教授被捲進去，變成砲灰。

李家同指出，教育部現在要清查各大學教授赴中國兼課情形，本來不該發生的發生了，學術界都會受到影響，他認為大家應好好想想，不要讓事情惡化，教育界之間的惡鬥本來就有，不過政治性惡鬥不能發生在學術界。

李家同說，外交部長、國防部長、陸委會主委等這些職位，叫做絕對政治任命，理念應跟政黨一致，但教育部長、衛福部長、中央研究院等職位，政治性應要非常淡。

李家同指出，就算是已過世非常受人尊敬的文人胡適，現在來當官，恐怕也會遇到相同問題，將來不管台大校長是誰，未來恐怕都不會很順利。

李家同教育部台大

相關新聞

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

調查吳茂昆請假逾時？監委解釋：各方說法兜不攏需釐清

2018-04-20 18:54

中國兼教職延燒學政界 新教長也著火

2018-04-18 16:18

熱門文章

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top