李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場

2018-04-21 19:48 中央社 台北21日電



清大榮譽講座教授李家同。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於新任教育部長吳茂昆、台大校長當選人管中閔近來的種種爭議，清大榮譽講座教授李家同今天說，學術界不應變成政黨鬥爭的戰場。

台大校長當選人管中閔、新任教育部長吳茂昆被質疑到中國兼課，引起廣泛討論，李家同今天出席科技部「夢想，在電晶體之間」徵文比賽時表示，如果沒有管中閔事情爆發，吳茂昆的事情大概不會被提出來，是不是爭議其實不重要，他擔心的是將來學術界藍綠問題可能會加劇。

李家同說，每個人都有自己的政治立場及想法，但過往大家會尊重，可以好好討論，現在學術界變成政黨惡鬥的戰場，教授被捲進去，變成砲灰。

李家同指出，教育部現在要清查各大學教授赴中國兼課情形，本來不該發生的發生了，學術界都會受到影響，他認為大家應好好想想，不要讓事情惡化，教育界之間的惡鬥本來就有，不過政治性惡鬥不能發生在學術界。

李家同說，外交部長、國防部長、陸委會主委等這些職位，叫做絕對政治任命，理念應跟政黨一致，但教育部長、衛福部長、中央研究院等職位，政治性應要非常淡。

李家同指出，就算是已過世非常受人尊敬的文人胡適，現在來當官，恐怕也會遇到相同問題，將來不管台大校長是誰，未來恐怕都不會很順利。