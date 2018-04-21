吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

新任教育部長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 教育部長吳茂昆在東華大學校長期間，被檢舉差假日數過多，異於常理，其中二○一二年全年請假天數多達一六○日，占工作日數的百分之六十一點五。監察院已於去年二月受理此案，負責監委高鳳仙說，因為一一比對吳四年任期中的每筆公假差勤，兜不攏時還得再確認；目前訪談約詢已經結束，報告很快就會完成。

吳茂昆昨天對此案並未回應，但在他上任教育部長發布的聲明中曾主動提及此事。他當時指出，他四年間不論國內、國外的因公出差請假都依教育部規定上網登錄，此部分在之前監察院的調查中亦已說明清楚。

據檢舉人指出，公務員每年上班日約二六○天，吳茂昆二○一二年請假一六○日、二○一三年請假一四三日、二○一四年請假一四三日，分占應工作日數百分之六十一點五、百分之五十五及百分之五十五，涉「差假浮濫及自請自核，值勤日數無人管理」，疑違反公務員服務法第十四條。

另據教育部在二○一五曾督學率相關司處同仁到東華大學實地了解，吳二○一二年國內出差共九十八日又五小時、國外出差六十日；二○一三年國內出差六十八日又兩小時、國外出差六十四日；二○一四年國內出差八十六日又三小時、國外出差四十日。

至於差旅費支應情形，教育部也在函復監察院的報告中列舉，其中二○一二年度，吳茂昆支領國內旅費三萬六○二五元；二○一三年度支領十九萬三九九○元，則是由教育部專案補助受邀出訪以色列經費支應；二○一四年度差旅費支領七萬八四一九元。

檢舉人指出，校長若是在國內外辦事是「出差」，才可領差旅費；如果是「請假」，則不能請差旅費。依據教育部資料，吳茂昆很少請領差旅費，跟國內外出差天數不成比例，到底是出差還是請假，監院應調查清楚。

監察院接獲檢舉至今已一年二個月卻還未完成調查，被質疑已遠超過監院規定調查案件所需時間。高鳳仙表示，吳的校長任期長達四年，必須一一查清楚。每場活動都要詢問校方、主辦單位以及吳本人，有時比對發現說法兜不攏得釐清，時間花得較久。