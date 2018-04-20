獨／吳茂昆昔校長任內一年六成上班日請假 監院調查

2018-04-20 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部長吳茂昆在東華大學校長期間，被檢舉差假日數過多，異於常理，其中101年全年請假天數多達160日，占工作日數的61.5%，監察院已於106年2月受理，並派監委調查中。 教育部長吳茂昆昨天就任。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

據檢舉人指出，公務員每年上班日約為260天(5天X52周)計算，吳茂昆在101年請假160日，占應工作日數61.5%；102年請假143日，占應工作日數55%；103年請假143日，占應工作日數55%，涉「差假浮濫及自請自核，值勤日數無人管理」，疑違反公務員服務法第14條規定。監察院已於106年2月10日回函檢舉人，指已派請委員調查中。

另據教育部在104年初所做「東華大學教師向費鴻泰立委東情案件」處理情況報告，教育部曾於104年1月14日由督學率相關司處同仁，到東華大學實地了解後，做的吳茂昆差假統計表，吳在101年國內出差共98日又5小時、國外出差60日；102年國內出差68日又2小時、國外出差64日；103年國內出差86日又3小時、國外出差40日。

至於差旅費支應情形，教育部也在函復監察院的報告中列舉出來，其中101年度，吳茂昆支領國內旅費3萬6025元；102年度支領19萬3990元，則是由教育部專案補助受邀出訪以色列經費支應；103年度差旅費支領7萬8419元。

檢舉人指出，吳茂昆擔任東華大學校長時，經常不在學校，校內公文幾乎都是副校長代理，所以有人向委員費鴻泰陳情，教育部回復上述資料給費鴻泰。