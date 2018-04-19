吳茂昆再度澄清：和大陸只有交流沒有合作

新任教育部長吳茂昆上任第一天，遭東華大學諮商心理系教授王純娟控告。記者莊昭文／攝影 分享 facebook

新教育部長吳茂昆日前接連傳出赴陸學術交流、東華大學校長任內薪資爭議等，他上任前雖兩天三度發聲明釐清，昨就任時也強調「我跟中國沒有合作，只有交流」，但東華大學教授王純娟昨仍告發他「貪汙」；包括吳明益、楊翠等東華大學教師則連署力挺吳茂昆，指「並無有心人士所指控的情節」。

吳茂昆昨說，之前發出的聲明都是事實，很多報導是偏頗見解、很多事情是莫須有的指控。他說，他和中國大陸只有交流，就學術研討提供意見，沒有任過教職或擔任過工作，沒有任何違背規範的事情。

至於吳茂昆是否擔任大陸西部超導材料科技公司顧問？吳茂昆說，名字被引用至今，過程完全不了解。傳出與西部超導交叉持股的台灣超導董事長陳輝堂，昨晚也發出聲明說，西部超導援用台灣超導前董座王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，對吳造成困擾，特此致歉。

曾在教育部前針對吳茂昆升等爭議絕食的王純娟昨說，吳茂坤不適任，懷疑他會把台灣高教帶到哪裡。她說，校長是公務員，依法不能兼專任職，吳卻以專任教授連續三年詐領講座獎助金、薪資款共八百多萬元，且吳茂昆申請獎助金，再由校長擔任主席的吳茂昆通過，昨前往北檢署告發吳涉犯貪汙罪。

王純娟還說，「一個有百分之六十工作日都請假在外的校長，要領年薪近五百萬元？」指吳不適任教長。教育部回應說，經當時查處，原則符合東華校內規定，並由教育部人事處要求學校依監察院意見，追回溢領費約一七六萬元。

發起連署的東華教師聲明則說，吳茂昆是開明、大開大闔的人，多數師生都很支持他當教長，「覺得很光榮。」以前在東華的爭議，只是他跟特定老師之間的事，「大家看不下去」決定站出來連署。

連署聲明也說，吳茂昆任職校長期間，帶領團隊到各國招生，頻繁與國外知名大學締約、進行交流活動與策略聯盟，海外姊妹校數量急增，交換生人數年年成長，對於有心人士拿校長差假的數字，卻不解釋校長的貢獻與努力，「是極不公道的指摘。」