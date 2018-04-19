台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部長吳茂昆今天走馬上任，交接儀式上頻被媒體追問，是否赴中國大陸「西部超導材料科技有限公司」（WST）擔任顧問？吳表示，名字被引用至今，過程完全不了解。對此，時任台灣超導（TST）董事長陳輝堂晚間發布聲明指出，WST援用前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，對吳造成困擾，特此致歉，為吳洗刷清白。

前總統副祕書長羅智強日前爆料，質疑吳茂昆曾擔任具大陸軍方色彩的「西部超導」技術顧問，吳茂昆以「莫須有」回應指控；之後羅志強又在臉書貼出照片指證，行政院發言人徐國勇澄清照片是「移花接木」。吳也發出八點聲明指出，強調自己在中國沒有接受過任何職務，僅接受TST的非正式諮詢。

吳茂昆上任首日，羅智強再針對吳的聲明，提出「兜不攏3疑點」。質疑他被列為WST顧問長達十年，為何沒跳出來指證？交接儀式結束後，有媒體提問吳茂昆，他回應，「AST前董事長王守田把丁肇中、朱經武和我的擺在裡面，名字一直被引用到今天，過程我完全不了解，當報導出來時我也很意外」。強調自己不知情。

就在全案陷入羅生門時，TST董事長陳輝堂晚間透過教育部代轉八點聲明，指出美國王氏超導公司在台灣設立TST，當時募資說明核列李遠哲、朱經武、丁肇中、吳茂昆等博士擔任公司董事，當時聲明人陳輝堂信以為真，協助籌設，之後由王守田擔任董事長、陳輝堂擔任總經理。

之後AST於2003年以資本額1.2億人民幣入股WST，並由海外公司AST毛裡求斯持股34.43％，當時AST與天津市政府共同籌設的天津海泰超導通訊（HST）以及WST都把吳茂昆等人列為公司陣容。此外，AST曾邀西北有色金屬研究院院長周廉訪台，設宴在福華飯店，席間邀請吳茂昆蒞席，兩人互動僅止於此。

不過之後AST前董事長王守田，與九陽投顧黃仁德合作，在國內轉售AST及美國王氏超導公司大肆吸金，並且將其他股東逼退，陳輝堂為此對王提訴，經司法偵查才發現美國王氏超導公司擅將吳茂昆等人列為董事，王滯美遭通緝。之後WST以上市為由，要求AST出讓持股，最後以每股1.2元人民幣出讓。AST也在2012年因無法維持運作而結束。

聲明全文如下：