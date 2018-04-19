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台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部長吳茂昆今天走馬上任，交接儀式上頻被媒體追問，是否赴中國大陸「西部超導材料科技有限公司」（WST）擔任顧問？吳表示，名字被引用至今，過程完全不了解。對此，時任台灣超導（TST）董事長陳輝堂晚間發布聲明指出，WST援用前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，對吳造成困擾，特此致歉，為吳洗刷清白。

前總統副祕書長羅智強日前爆料，質疑吳茂昆曾擔任具大陸軍方色彩的「西部超導」技術顧問，吳茂昆以「莫須有」回應指控；之後羅志強又在臉書貼出照片指證，行政院發言人徐國勇澄清照片是「移花接木」。吳也發出八點聲明指出，強調自己在中國沒有接受過任何職務，僅接受TST的非正式諮詢。

吳茂昆上任首日，羅智強再針對吳的聲明，提出「兜不攏3疑點」。質疑他被列為WST顧問長達十年，為何沒跳出來指證？交接儀式結束後，有媒體提問吳茂昆，他回應，「AST前董事長王守田把丁肇中、朱經武和我的擺在裡面，名字一直被引用到今天，過程我完全不了解，當報導出來時我也很意外」。強調自己不知情。

就在全案陷入羅生門時，TST董事長陳輝堂晚間透過教育部代轉八點聲明，指出美國王氏超導公司在台灣設立TST，當時募資說明核列李遠哲、朱經武、丁肇中、吳茂昆等博士擔任公司董事，當時聲明人陳輝堂信以為真，協助籌設，之後由王守田擔任董事長、陳輝堂擔任總經理。

之後AST於2003年以資本額1.2億人民幣入股WST，並由海外公司AST毛裡求斯持股34.43％，當時AST與天津市政府共同籌設的天津海泰超導通訊（HST）以及WST都把吳茂昆等人列為公司陣容。此外，AST曾邀西北有色金屬研究院院長周廉訪台，設宴在福華飯店，席間邀請吳茂昆蒞席，兩人互動僅止於此。

不過之後AST前董事長王守田，與九陽投顧黃仁德合作，在國內轉售AST及美國王氏超導公司大肆吸金，並且將其他股東逼退，陳輝堂為此對王提訴，經司法偵查才發現美國王氏超導公司擅將吳茂昆等人列為董事，王滯美遭通緝。之後WST以上市為由，要求AST出讓持股，最後以每股1.2元人民幣出讓。AST也在2012年因無法維持運作而結束。

聲明全文如下：

1.溯2000年間美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）在台灣發起設立超導國際科技股份有限公司（AST），美國王氏超導公司在募資說明核列李遠哲博士、朱經武博士、丁肇中博士、吳茂昆博士等華籍國際頂尖科學家為該公司董事，當時聲明人陳輝堂信以為真，協助籌辦公司引資設立事宜，當時在國內掀起一股超導旋風，AST 在一片掌聲中順利成立，由王守田擔任董事長、陳輝堂擔任總經理。

2.AST挾著堅強陣容及超導產業化的高度矚目題材，也成功吸引對岸爭相邀請合資；AST乃與天津市政府共同籌設天津海泰超導通訊（HST），與西安西北有色金屬研究院共同籌設西部超導材料（WST），期間AST曾邀西北有色金屬研究院周廉院長訪台，印象所及當時曾於福華飯店設宴，席間邀請吳茂昆博士蒞席，吳茂昆博士與WST勉強稱上互動應僅止於此。

3.嗣HST 、WST籌設過程分別以AST提供之公司董事及顧問陣容在大陸取得國家863亮點計畫支持，AST經由海外紙上公司（AST毛里求斯）分別於2002年入股HST（資本額1.6億人民幣，AST毛里求斯持股35%）、2003年入股WST（資本額1.2億人民幣，AST毛里求斯持股34.43%），當時HST 、WST均將AST董事及顧問列為公司陣容。

4.AST在國內挾著超導旋風，王守田與專門操弄未上市股之九陽投顧黃仁德合作，在國內轉售AST股票及美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）股條大肆進行吸金，其後更肆無忌憚欲將陳輝堂及共同發起設立之原始股東逼退，陳輝堂基於維護投資人權益乃對王守田提訴，案經司法偵察美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）係擅將李遠哲博士等列為公司董事，王守田東窗事發滯美遭通緝。

5.在AST吸金案爆發後，陳輝堂接任AST董事長進行後續股東權益維護事宜，但因AST之負面衝擊，AST在國內幾無存活空間，陳輝堂為接續處理HST 、WST股權退場作業，乃於2004年成立台灣超導科技（TST）代管AST資產，並進駐中科院專注超導微波應用研發作業。

6.TST代管AST資產即積極與對岸商洽退場機制，但對岸了然TST困境，HST在天津市府所屬海泰集團主導下另設資本額僅1千萬人民幣之海泰超導電子公司代管經營HST；而WST則以股票上市為由要求TST出讓AST在WST持股。形勢比人強，TST迫於無奈將AST在WST持股以每股1.2元人民幣出讓，WST旋即以每股22元人民幣掛牌上市。

7.針對AST在HST持股遭侵佔乙節，TST求助陸委會及海基會，幾經文書往返，2011年陸委會函轉對岸海協會正式覆函指示TST自行循法律途徑解決，TST在維護被對岸侵佔之資產求助無門，而中科院業務又相當有限，根本無法維持公司正常運作，不得已在2012年股東會取得全體股東諒解結束AST及TST業務。

8.綜上，聲明人合理認定WST一直援用王守田時期虛構之公司董監事及顧問陣容迄今，容或造成吳茂昆博士困擾，聲明人特此說明並致歉。

教育部長吳茂昆今天在爭議中上任。報系資料照
教育部長吳茂昆今天在爭議中上任。報系資料照
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台灣超導前董事長陳輝堂聲明，吳茂昆被擅列為董事。
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