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東華兩樣情…教授告吳茂昆涉圖利 師生連署挺辦學佳

2018-04-19 14:10聯合晚報 記者賴佩璇／台北報導

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」...
東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，今上午赴台北地檢署按鈴告發。 記者賴佩璇／攝影
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吳茂昆今接任教育部長，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，今天上午赴台北地檢署按鈴告發，指控吳在東華大學校長任內，涉嫌連續三年詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，涉貪汙治罪條例第六條第一項第四款圖利罪嫌。

王純娟說，2014年吳茂昆擔任東華大學校長時，曾被指控溢領補助金、教師獎勵金，後經監察院調查，吳茂昆並未履行該辦法所定講座教授的授課義務，又另支領頂尖人才獎勵金，應繳回176萬4516元。

【記者馮靖惠／台北報導】

一群東華大學師生，以「愛護校譽的一群知識份子」名義發起連署，力挺前校長吳茂昆，至上午有30人連署，人數陸續增加中。

該連署提出四點聲明，強調東華大學辦學廣受好評、外界對吳茂昆的指控讓吳「遭受委屈」、並細數吳茂昆校長任內的努力及貢獻，籲社會大眾回歸事實面。

聲明中指出，有部分教職員與吳茂昆理念不合，多次到教育部與監察院舉報各項校務問題，教育部、行政院與監察院調查，「並無有心人事所指控的情節。」

參與連署的東華大學老師表示，吳茂昆是「開明、大開大闔的人」，多數東華師生對於吳茂昆當教長都很支持，「覺得很光榮」。以前吳茂昆在東華的爭議，只是吳跟特定老師之間的事，跟其他師生無關，大家看不下去，才決定站出來連署。

聲明還指出，監委王美玉日前接受媒體訪問特別強調，東華相關支領辦法不夠嚴謹，造成重複支領名目，因此請教育部督導東華強化學術獎勵規範的完整性，並未彈劾。吳茂昆為了表示自清，也繳回講座教授的獎助金。此事正彰顯此事正彰顯了台灣高教環境中，缺乏禮遇國際級學者的經驗與規範，致使吳茂昆遭受委曲。 」

吳茂昆東華大學教育部

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