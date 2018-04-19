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吳茂昆上任 羅智強提3點質疑諷「花木茂昆」

2018-04-19 14:12聯合晚報 記者周志豪／台北報導

教育部長吳茂昆今天上任。 記者／陳柏亨攝影
教育部長吳茂昆今天上任。 記者／陳柏亨攝影
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教育部吳茂昆今天上任，上任前，他昨晚先發聲明，對外界質疑他任國科會主委時，兼任大陸生產軍用稀有金屬「西部超導公司」技術顧問一事作出澄清。但總統府前副秘書長羅智強今再提三點質疑，揶揄吳是「花木茂昆」。

吳茂昆昨在聲明中澄清，2002年大陸西部超導公司成立至今，他從未接受過任何職務邀請；大陸西部超導公司

2010年3月募資說明書中將他列為技術顧問，是因大陸西部超導公司曾與在2000年台成立的「超導國際公司」於2003年交叉持股。

吳說，他2000年時曾提供台灣超導國際公司非正式諮詢，沒想到當該公司與大陸西部超導交叉持股後，西部超導竟直接將台灣超導國際諮詢過的學界人員也列為名下成員，甚至台灣超導國際都已於2012年結束，西部超導卻沿用至今。

羅智強今表示，吳茂昆說法有七個疑點，他先公布三個當作吳走馬上任的禮物。

首先，對吳茂昆強調僅在2000年提供台灣超導國際幾次非正式諮詢，羅智強說，台灣超導董事長沈致遠2004年3月31日接受媒體採訪時，曾說公司網羅包含吳茂坤等全球超導菁英，證明吳2004年還是台灣超導的科技顧問。

其次，吳茂昆說之所以被列名大陸西部超導顧問名單，是因該公司與台灣超導交叉持股所致。羅智強質疑，被台灣超導諮詢過的知名專家還包括前中研院院長李遠哲、院士朱經武等重量級人士，但「為何卻只有吳被列為大陸西部超導名下顧問？」

羅智強表示，台灣超導國際諮詢過的專家僅吳茂昆被列為大陸西部超導顧問，最大可能就是，吳茂昆根本就是長期擔任超導國際「技術團隊」，2004年才被沈致遠的台灣超導列名科技顧問，也才在2003年被西部超導納「技術顧問」。

羅智強揶揄，為什麼別人都沒被「移花接木」？只有吳茂昆會被「移花接木」，難道吳是有特別的「花木運」。

吳：指控莫須有！和西部超導創辦人早認識，曾在台見面。

【記者林良齊／台北報導】教育部長吳茂昆今天在交接典禮結束後親上火線回應媒體，表示很多媒體報導都是偏頗的見解，很多的事情真的是莫須有的指控；他強調，「我跟中國沒有合作只有交流」，只就學術研討提供意見，沒有任過教職或擔任過工作。

至於羅智強指控他在中國西部超導公司兼任技術顧問一事，吳表示，「根本不知道」，西部超導公司創辦人跟他很早就認識，也曾和他在台灣見面。

吳茂昆vs.管中閔赴陸爭議 製表／林良齊
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吳茂昆羅智強教育部

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