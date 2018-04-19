卡管案…吳茂昆：下周二開會 很快可解決

2018-04-19 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



教育部長吳茂昆。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

新任教育部長吳茂昆上午對台大校長遴選爭議首度表達立場，他表示，正在處理，會很快解決，下周二將召開跨部會諮詢專案小組會議，有結論就會做決定。

教育部清明連假前大動作宣布籌組跨部會諮詢小組，釐清管中閔赴陸兼職等爭議，本月10日跨部會小組首次開會，但開了三小時卻無結論。原訂13日召開第二次會議，因前教長潘文忠請假臨時喊卡。

吳茂昆上午在交接典禮後受訪，被問及如何處理台大校長遴選爭議，他回答很多細節還需要多了解，一切會依法、適法地處理，「原則上，很快可以解決。」

徐國勇：吳茂昆對於每項質疑都站出來講 管中閔你也要站出來講清楚

【記者陳熙文／台北報導】行政院長賴清德今天在行政院會開始前，先向內閣團隊介紹新任教育部長吳茂昆，他肯定吳茂昆的學術成就，表示相信吳茂昆一定能以其相關經歷，在教育部一展長才，推動高教轉型、人才培育、產學合作等當前重要政策，與團隊共創良好的施政成績。

吳茂昆上任前就遭藍營指控違法在大陸講學、兼職，但政院為新教長強力背書。行政院發言人徐國勇今天表示，吳茂昆赴大陸，是受諾貝爾物理學獎得主楊振寧邀請去上海演講，卻被總統府前副秘書長羅智強將照片移花接木、稱吳茂昆是去西安任職。

徐國勇指出，吳茂昆是台灣非常優秀的科學家、曾獲諾貝爾獎提名，學術地位在國際上非常高，是世界各國都在搶的人才，而且吳沒有美國籍、只有台灣籍。還說在馬政府執政時代，時任東華大學校長的吳茂昆，是第一個跳出來挺太陽花學運的大學校長。

針對台大校長遴選爭議，徐國勇說，到底要不要聘管中閔擔任台大校長，就給吳茂昆空間，相信科學家做決定時會比較快，也更果斷與堅持，希望能夠盡快，但賴揆沒有要求時間，也不會去干涉什麼。

徐國勇也向管中閔喊話強調，「吳茂昆對於每項質疑都站出來講，管中閔你也要站出來講清楚！」徐國勇表示，管中閔的聘任問題就讓教育部處理，若府院介入早就處理完了，就是沒有介入才會這樣。

【記者劉宛琳／台北報導】

教育部長吳茂昆被爆在陸兼職爭議，之前還有內政部長葉俊榮等官員，陸續被爆料到大陸兼職和擔任顧問。對於是否清查，陸委會主委邱垂正上午表示，是否違反兩岸關係人民條例，希望從整個法律制度的角度出發，「不會針對個案」。