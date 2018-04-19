吳茂昆接教長 還沒談卡管先談育孫經

2018-04-19 14:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



東華大學前校長吳茂昆，今正式接任新教育部長。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

教育部長吳茂昆今天就職，在交接典禮暢談教育理念，他說，從自己2歲孫子身上證實學前教育的理念，高教則要培養創新研究人才，更重要的是經過高教的培育後，「知道如何養小孩、帶小孩」，也要重視人格教育。

「我是懷著戒慎恐懼的心，這是一個很重的擔子。」吳茂昆說，對他而言，擔任教長，是一個能讓自己思考很久的教育理念具體落實的機會，也會持續落實教育部正在推動的工作，包括幼教公共化、12年國教、108課綱等。

媒體詢問如何面對大陸惠台措施，吳茂昆說，台灣的條件和機會非常多，還是很有希望；之前被沙烏地阿拉伯和新加坡高薪挖走的人才，最近都回來了，這反映台灣的研究教育環境還是很好，他不太擔心。

他表示，上周帶著博士班團隊在伊朗參加競賽，各分項都得第一，有「全壘打」的表現，他更相信「台灣教育沒問題，有希望」。

吳茂昆說，教育是百年大業，前陣子他在科學雜誌讀過一篇文章，「兩歲左右的孩子，就有很好的邏輯思考和能力」，他也從自己兩歲孫子身上看到這樣的效果；教育一定要在學前階段就開始推動，讓孩子在完整的環境下適性成長，發揮潛能，這個研究也更堅定他認為教育要走的方向。

吳茂昆指出，創造適性成長、不揠苗助長的教育環境，是教育最根本的觀念；過去台灣傳統觀念是考試至上，但考試不是最好，也不是唯一培養人才的方式，應有更好的架構。但他並未說明什麼是比考試更好的方式。

他說，公共化教育就是往這個方向推動，過程中，更重要的是，要有更完整的師資結構，讓孩子適性發展，發揮能力。

吳茂昆今天致辭時不時低頭看手機念稿。他舉起手機說，現在是科技發展、人工智慧開發的世代，很快就能看到人工智慧在各領域建構更美好的人生，但不可諱言的，好的東西常有負面事情發生，要善用工具，才能讓社會和人生更好。