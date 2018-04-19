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影／前同事告教長吳茂昆 兼兩專任職、自加薪

2018-04-19 12:07聯合報 記者張鳳儀╱即時報導

新任教育部吳茂昆上任首日，就被東華大學諮商心理系教授王純娟按鈴控告其在擔任校長期間，自審彈性薪資、涉嫌違反教育部函釋及貪汙罪嫌。

王純娟說，吳茂昆於專任校長任內為教育部聘公務員，依法一人不得兼兩專任職，吳茂昆卻假藉校長職權，在就任東華大學校長第一學期，自己召開學術獎助評審委員會，自己當主席，所有委員也是他聘任的，吳茂昆主動提案讓自己加薪，包括頂尖教授薪資、講座教授多的60萬，還有校長本來的薪資，每年都領將近五百萬元，一般國立大學校長只能領190萬而已。 

新任教育部長吳茂昆上任第一天，遭東華大學諮商心理系教授王純娟控告，在擔任校長期間...
新任教育部長吳茂昆上任第一天，遭東華大學諮商心理系教授王純娟控告，在擔任校長期間，自審彈性薪資、涉嫌違反教育部函釋及貪汙罪嫌。記者莊昭文／攝影
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吳茂昆教育部薪資

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