2005年登陸合法？游淑慧：吳茂昆當時違法轉往第三地

2018-04-19 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部長吳茂昆任國科會主委期間，是否曾兼大陸生產軍用稀有金屬「西部超導公司」技術顧問，疑義仍待釐清。國民黨副主席郝龍斌辦公室今天再爆，吳2005年曾登陸出席未經核准學術活動，已違反當時法令。

科技部昨天發布新聞稿證實，吳茂昆任職國科會主委期間，於2005年10月曾前往「中國大陸一次」，參加「國際科學理事會」（ICSU）第28屆大會，「符合兩岸人民關係條例等相關規定」。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧今再爆料，有國科會退休公務員昨晚跟她反應，吳茂昆該次登陸行程，除了參加「國際科學理事會」（ICSU）第28屆大會外，還轉往出席未經申請第三地，由浙江大學、香港科技大學聯合主辦的「高新技術高峰論壇」。

游淑慧說，吳茂昆在該場於2005年10月20日至22日舉辦的論壇中，還以「台灣科學與技術發展」為題專題演講，顯然並非臨時新增行程。

游淑慧表示，2005年兩岸政經情勢與現今大不相同，當時公務員登陸的管制和申請是依據2004年3月1日公布的「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，較現今兩岸人民關係條例規範更嚴格。

根據當時「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」規定，擔任中央機關政務人員與各縣市長，除參加「國際組織所舉辦之國際會議或活動」，以其他理由不能赴陸；大陸機關單獨舉辦的非國際組織會議或活動，公務員更一律不能參加。此外，「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」也對於「機密科技研究者」登陸有管制。