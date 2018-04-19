時機真巧！ 中研院今出電子周報專訪吳茂昆：我很幸運

2018-04-19 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中研院院士吳茂昆今接任教育部部長，中研院今早發行的電子周報，在「研之有物」專欄中專訪吳茂昆談「超導體，我研究了一輩子！」時機非常剛好，引起外界關注。

中研院電子周報在廖俊智接任院長後，新闢「研之有物」專欄，由小編訪問各中研院院士、研究員，試圖用比較淺白的文字解釋各種科學觀念、理論，是中研院科普化的嘗試。

在這篇訪談中，吳茂昆介紹他與團隊在2008年發現硒化鐵擁有超導特性，由於此鐵─硫族系統在製程上較簡易，且毒性相比其他超導材料較低，生物相容性也較高，在應用前景上非常被看好。他也指出，近年來他與團隊發現鐵硒材料中「鐵的空缺」是開啟超導關鍵的因素之一。

吳茂昆在回答提問時指出，超導體有助解決台灣夏天會面臨的限電難題，因為目前使用傳輸電力的銅線，傳輸時會有 10% 左右的電力損耗，特別是台灣有很多老舊的線路，若改用零電阻的「超導電線」，就可以避免那10%耗電，讓被浪費掉的電成為可運用的電。

吳茂昆也指出，目前台灣主要是靠水庫儲電，能儲存的電力有限；若用超導材料繞成線圈，由於零電阻，電流會永久流動，產生的磁場就是一種能量，可以把太陽能發電及風能發電儲存在裡面，要使用時再拿出來用，也可幫助電力使用。他還提出運用「超導馬達」做成風力發電機等想法。

吳茂昆也指出，他是在小學時，聽學校廣播楊振寧和李政道拿諾貝爾獎，那時候他搞不懂什麼是諾貝爾獎，但就此激起對科學的熱情。至於為什麼會選擇研究「超導體」，是因大四學校有門課是讓同學自己選個主題去了解，他跟一位選了超導的同學聊天，發現這門學問真有趣，所以後來唸研究所就決定研究超導體。