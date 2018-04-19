獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



一群東華大學師生昨晚發起「東華大學是卓越大學，肯定吳茂昆校長貢獻」連署，力挺前校長吳茂昆，目前已有30人連署，人數陸續增加中。聲明提到，有部分教職員因與吳茂昆理念不合，多次到教育部與監察院舉報各項校務問題，媒體一時報導為「弊端」，然而無論是教育部、行政院與監察院的調查中，均還東華大學公道，「並無有心人事所指控的情節。」

連署發起人之一、發起連署的東華教師表示，連署聲明昨晚8點放上網路，希望力挺吳茂昆。他說，吳茂昆是開明、大開大闔的人，多數東華師生對於吳茂昆當教長都很支持，「覺得很光榮。」以前吳茂昆在東華的爭議，只是吳茂昆跟特定老師之間的事，跟其他師生無關，「大家看不下去，才決定站出來連署。」東華連署老師包括吳明益、楊翠、浦忠成等。

連署聲明指出，針對部分媒體以不實誇大的描述提及：東華大學校務亂象不斷、東華大學是黑金帝國、吳校長遭到彈劾等，身為東華教師，必須為所見到的真相辯護與說明。首先，東華在歷任校長、主管與教職員共同經營下，廣獲公私部門好評，2017年泰晤士世界大學排名中，東華首次進榜世界排名801至999，可證明絕無教務亂象。

聲明指出，吳茂昆擔任東華校長期間，期待以較優厚的獎助金與研究經費獎勵，授與講座教授與科技部頂尖人才計畫經費，雖然總額僅給予科技部頂尖人才計畫經費的額度，但行政上維持兩個頭銜。監委王美玉接受媒體訪問也特別強調，東華相關支領辦法不夠嚴謹，造成重複支領的名目，因此請教育部督導東華強化學術獎勵規範的完整性，並未彈劾。「吳茂昆為了表示自清，也繳回講座教授的獎助金。此事正彰顯了台灣高教環境中，缺乏禮遇國際級學者的經驗與規範，致使吳茂昆遭受委曲。 」