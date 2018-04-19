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東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

東華大學前校長吳茂昆將接任教育部長，消息一出輿論譁然，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳在任內連續三年詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，今上午赴台北地檢署按鈴告發吳涉貪汙治罪條例第六條第一項第四款圖利罪嫌。

吳茂昆爭議不斷，包括曾任大陸二官方研究機構顧問、涉私炒地開發弊案、任內溢領獎助金，甚至被爆出有美國國籍等等。王純娟日前書媒體，一一指出吳茂昆的缺失，包括自調薪資、無心校務，專斷、黑箱行政。

王純娟說，在2014年吳茂昆擔任東華大學校長，曾被指控溢領補助金、教師獎勵金，後經監察院調查，吳茂昆並未履行該辦法所定講座教授的授課義務，又另支領頂尖人才獎勵金，應繳回176萬4516元。

她指控，吳於2012年1月19日就任校長，依《公務人員服務法》第14條第1項「不得兼任他項公職或業務」，也就是說他不能令兼任（具）專任教師身分，他無論學術地位是否崇高，依法不得另具東華大學「專任教師」身分，更不得支領任何專任教師薪資。

但他唯圖私利，違反法規，在2011年12月28日被學校聘為講座教授、物理系專任教授，聘期從2012年1月23日起，為期三年，「就任校長在先、講座教授在後」。

王純娟質疑，「如果由這樣的人擔任教育部長，台灣的教育還有希望可言嗎？」吳茂昆在東華大學任內各種大小違失不斷被揭發，甚至傳出吳還掛名對岸多個研究單位、科技公司顧問等頭銜，不宜由如此高度爭議的人擔任教育部長。

王純娟說，身為吳茂昆的前同事，深知他校長任內諸多違失，在得知竟由此人擔任教育部長後，著實憤慨、沮喪、難以理解，難道台灣沒有更適合的人才嗎？為何要欽點這樣一個涉及黑金爭議、被監察院糾正彈劾、被教育部多次糾正、在校內霸凌異己的人來擔任教育部長？

她認為，教育是國家根本，為了台灣的教育，為了學子未來，必須秉持知識份子良心，必須挺身而出向全國人民控訴，請民進黨政府以台灣教育與學子為念，另覓更為適合人選，台灣教育承受不起這樣一位部長。

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」...
東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，今上午赴台北地檢署按鈴告發吳涉貪汙治罪條例第六條第一項第四款圖利罪嫌。記者賴佩璇／攝影。
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東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」...
東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，指控吳茂昆在任內連續三年詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，今上午赴台北地檢署按鈴告發吳涉貪汙治罪條例第六條第一項第四款圖利罪嫌。記者賴佩璇／攝影。
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吳茂昆教育部東華大學

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