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徐國勇讚吳茂昆：首位力挺太陽花的校長

2018-04-19 10:08中央社 台北19日電

行政院發言人徐國勇今天力挺新任教育部長吳茂昆，他表示，當初太陽花學運時，吳茂昆是第一位力挺太陽花的校長；面對立委詢問時，也是唯一舉手認為台灣是獨立國家的校長。

徐國勇上午接受綠色和平電台專訪時表示，吳茂昆曾獲諾貝爾獎提名，學術地位很高，是非常傑出的科學家，全世界許多知名大學爭相延攬；但吳茂昆因為是花蓮人，選擇回台灣東華大學任教，回饋家鄉，而且吳並沒有美國籍，只有台灣籍。

徐國勇表示，馬政府時爆發大陽花學運，吳茂昆是第一個跳出來挺太陽花學運的大學校長。當年大學校長到立院備詢，有立委詢問，認為台灣是個主權獨立國家的校長請舉手，結果只有吳茂昆一人舉手。

對於總統府前副秘書長羅智強質疑吳茂昆擔任國科會主委時，曾在中國「西部超導材料科技有限公司」任職，並提出照片佐證。徐國勇澄清，吳茂昆是受諾貝爾物理學獎得主楊振寧邀請去上海演講，羅智強把照片移花接木。

至於外界質疑吳茂昆溢領獎助金，徐國勇說明，吳茂昆起初在東華大學當講座教授，每個月新台幣5萬元，後來東華大學聘吳茂昆當校長，依學校辦法每個月給予25萬元獎勵金，但學校相關辦法不清楚，讓吳續領講座教授的5萬元，監察院調查也說是學校辦法的問題，不是吳茂昆的問題。

另外，對於台大校長遴選風波，徐國勇說，要不要聘任台大校長當選人管中閔擔任台大校長，就給吳茂昆空間去決定。希望此事能夠儘快，但行政院長賴清德沒有要求時間，也不會去干涉。

吳茂昆太陽花學運徐國勇

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