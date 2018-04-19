憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆今天上任，與代理部長姚立德交接後，會後接受媒體訪問，有媒體詢問，是否會憂心人才受到對台措施影響而西進，吳茂昆表示，台灣的研究教育環境還是比他們好，不太擔心這個事情，如何建構好架構讓大學老師可以真正發揮，這個才是我們要做的事。