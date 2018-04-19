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當紅的賴揆、準教長全中…烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

影／吳茂昆抵教育部上任 林萬億監交

2018-04-19 08:49聯合報 記者林良齊╱即時報導

教育部前部長潘文忠因台灣大學校長當選人管中閔一事辭職，行政院宣布由中研院院士吳茂昆接任，於稍早抵達教育部，面對媒體詢問爭議、有教授今將赴地檢署控告其貪汙、不發一語，僅快步走上樓。

今天由行政院政務委員林萬億監交，由代理部長姚立德交接給吳茂昆。

由行政院政務委員林萬億（中）監交，由代理部長姚立德（左）交接給吳茂昆（右）。記者...
由行政院政務委員林萬億（中）監交，由代理部長姚立德（左）交接給吳茂昆（右）。記者陳柏亨／攝影
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吳茂昆接任教長，稍早抵達教育部。記者陳柏亨／攝影
吳茂昆接任教長，稍早抵達教育部。記者陳柏亨／攝影
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教育部吳茂昆潘文忠林萬億

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