影／吳茂昆抵教育部上任 林萬億監交

2018-04-19 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部前部長潘文忠因台灣大學校長當選人管中閔一事辭職，行政院宣布由中研院院士吳茂昆接任，於稍早抵達教育部，面對媒體詢問爭議、有教授今將赴地檢署控告其貪汙、不發一語，僅快步走上樓。