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東華女教授槓上吳茂昆 明按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

前國立東華大學校長吳茂昆將接任教育部長，但消息一出風波不斷，接連被爆料，國立東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟日前投書媒體吳的不適任外，明天更將到台北地檢署按鈴告發貪汙。

吳茂昆爭議不斷，包括曾任大陸二官方研究機構顧問、涉私炒地開發弊案、任內溢領獎助金，甚至被爆出有美國國籍等等。王純娟日前書媒體，一一指出吳茂昆的缺失，包括自調薪資、無心校務，專斷、黑箱行政。

王純娟說，在2014年吳茂昆擔任東華大學校長，曾被指控溢領補助金、教師獎勵金，後經監察院調查，吳茂昆並未履行該辦法所定講座教授的授課義務，又另支領頂尖人才獎勵金，應繳回176萬4516元。王純娟說，以3年來計算溢領逾8百萬。

王純娟表示，為了台灣的教育，為了學子的未來，她願必須挺身而出向全國人民控訴，將於明天到台北地檢署按鈴告發吳茂昆涉職權貪汙罪。

然而在部分東華大學的學生卻是力挺吳茂昆，東華烏頭翁社團在晚間也自主性的舉辦「我對吳茂昆當教育部長的期待」座談會並且直播，會中盤點吳任內的重大政績與事件。包括新宿舍的延後落成，甚至發生偷電情事，在吳茂昆上台後，才逐一收尾；在318學運爆發期間，在學生探詢其意向的回信中寫道：「若為了學術自由，可讓學生佔領校長室。」是首位公開表態支持的大學校長，是學生眼中的民主校長。

主持人東華大學財經法律所副教授張鑫隆，更對王純娟投書內容一一澄清，未料王純娟的先生白政民也出席，堅稱指控街有憑有據，雙方爭論不休，導致直播一度中斷，重新開播時，白政民已不在場，會議情緒才漸平息。

也到場的原住民民族學院院長浦忠成說，期待吳前院長成為部長之後，能夠好好重視原住民高教議題。民族語言語傳播學系專任副教授兼任系主任董克景期許，吳前校長能秉持當年「318學運」的胸襟，若未來在各樣議題，也可以同樣的心胸，接受民眾勇敢的攻佔教育部。

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟明天將到台北地檢署按鈴告發貪汙。圖／報系資料...
東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟明天將到台北地檢署按鈴告發貪汙。圖／報系資料照
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前國立東華大學校長吳茂昆將接任教育部長，卻風波不斷。圖／翻攝東華大學網站
前國立東華大學校長吳茂昆將接任教育部長，卻風波不斷。圖／翻攝東華大學網站
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吳茂昆東華大學教育部

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