吳茂昆爭議 吳敦義：類似事件 不同黨就有罪推定

國民黨主席吳敦義指出，民進黨政府長久以來都是將一件事情「橫看成嶺側成峰」。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

準教育部長吳茂昆將上任，卻遭爆曾在官方色彩濃厚的中國國科院擔任顧問。吳茂昆雖發聲明否認，總統府前副秘書長羅智強卻出具資料質疑，吳茂昆在該公司二○一○年第一期短期融資券募集說明書中，被列名「技術顧問」，抨擊吳茂昆公然說謊。

羅智強昨天秀出照片佐證，「西部超導材料科技有限公司二○一○年度第一期短期融資券募集說明書中，將吳茂昆以技術顧問身分放入當成團隊介紹。不過，行政院發言人徐國勇卻說，該照片是吳茂昆參與上海研討會的照片，明顯移花接木。

羅智強強調，照片中被列為「顧問委員會」的九個顧問，出現「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆」四個名字。至少從他查得的公開資料，有長達六年，吳茂昆都被列為西部超導的技術顧問，「被掛了你否認的技術顧問至少六年，你去抗議過嗎？」

國民黨主席吳敦義指出，民進黨政府長久以來都是將一件事情「橫看成嶺側成峰」，同樣類似的事件，只要同黨就是「無罪推定」；不同黨就是「有罪推定」。

國民黨立委陳宜民也抨擊，吳茂昆不僅多次前往大陸，更被爆出曾擔任大陸軍方色彩的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，問題比「管爺」複雜的多，台灣真的就沒有更適合擔任教育部長的人選？還是決心「卡管」卡到底？