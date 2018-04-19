政院挺吳茂昆 「交接不會有變化」

2018-04-19 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



今天接任教育部長的中研院士吳茂昆，近日頻遭質疑相關赴陸爭議，昨晚他第三次聲明，駁斥質疑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新任教育部長吳茂昆今天上任，雖然上台前爭議不斷，但行政院仍力挺，「交接不會有變化」。行政院發言人徐國勇也表示，總統府前副秘書長羅智強質疑在臉書貼出的照片，是吳茂昆在二○一六或二○一七年赴上海參加超導應用發展研討會時所拍，明顯移花接木。

【記者林良齊、吳佩旻／台北報導】教育部長潘文忠昨最後一天上班，教育部替他舉辦歡送會。潘文忠致詞指出，從事教育工作以來有幾件事要堅守的，包括不應該說假話、不要做假事情，「因為我們本身就是一個示範者」。