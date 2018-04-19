新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ／台北報導



吳茂昆被指控擔任大陸國防軍工產業「西部超導」的技術顧問。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於被指控擔任大陸國防軍工產業「西部超導」的技術顧問，準教育部長吳茂昆稱是因為曾在台灣設立的「超導國際科技股份有限公司」，曾與「西部超導」在二○○三年交叉持股所致。「西部超導」是大陸著名的國防工業，但「超導國際」又是什麼，竟可和大陸的軍工產業交叉持股？

二○○○年左右成立的「超導國際」，董事長是被形容為「朱經武第二」，還曾獲得當時總統陳水扁接見的超導體博士王守田。他成立的「超導國際」，也以李遠哲、丁肇中、朱經武三人掛名榮譽董事。

在此加持下，還沒上市，「超導國際」的盤價就衝破九十元。不過到了二○○二年，王守田就被超導國際的股東指控詐欺、背信等罪嫌。案發後王守田避居美國，一直到二○一六年十二月通緝時效屆滿，北檢才將王守田不起訴處分。

至於超導國際和西部超導的關係，根據西部超導公開發布的「二○一○」年度第一期短期融資券募集說明書，確實提到二○○三年超導國際曾允諾投資西部超導四千二百萬元人民幣，不過這筆資金後來並未完全到位。

根據公司的股本變動說明，超導國際後來「貨幣出資」是六百萬元人民幣，另外還有二百萬人民幣的「無形資產出資」。

到了二○○九年，超導國際將這筆資本讓渡給另一家公司，至此超導國際和西部超導已無關係。